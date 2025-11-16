Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Reihe um Dominic Walsh (Foto), Corey Mackin und Dylan Wruck sorgte im zweiten Drittel für Dauer-Druck.
Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Verletzungspech, Pfostenknaller und Penaltyschießen: Eispiraten Crimmitschau verlieren Eishockey-Krimi gegen Spitzenreiter aus Kassel
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat am Wochenende nur einen Punkt eingefahren. Vor 3747 Zuschauern war die Partie für Vincent Saponari schon in der ersten Minute beendet. Er kam mit einer Schulterverletzung ins Krankenhaus. Die ersten Stimmen aus dem Sahnpark.

Für einen tollen Kampf haben sich die Eispiraten Crimmitschau wenigstens mit einem Punkt belohnt. Sie verloren am Sonntagnachmittag den Eishockey-Krimi gegen den Spitzenreiter Kassel Huskies mit 3:4 (2:2, 0:1, 1:0, 0:1) nach Penaltyschießen.
