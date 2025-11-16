Verletzungspech, Pfostenknaller und Penaltyschießen: Eispiraten Crimmitschau verlieren Eishockey-Krimi gegen Spitzenreiter aus Kassel

Eispiraten Crimmitschau
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat am Wochenende nur einen Punkt eingefahren. Vor 3747 Zuschauern war die Partie für Vincent Saponari schon in der ersten Minute beendet. Er kam mit einer Schulterverletzung ins Krankenhaus. Die ersten Stimmen aus dem Sahnpark.
Für einen tollen Kampf haben sich die Eispiraten Crimmitschau wenigstens mit einem Punkt belohnt. Sie verloren am Sonntagnachmittag den Eishockey-Krimi gegen den Spitzenreiter Kassel Huskies mit 3:4 (2:2, 0:1, 1:0, 0:1) nach Penaltyschießen.
