Auf Trainer Jussi Tuores wartet noch viel Arbeit: Bei den Eispiraten Crimmitschau ist Sand im Getriebe.
Auf Trainer Jussi Tuores wartet noch viel Arbeit: Bei den Eispiraten Crimmitschau ist Sand im Getriebe.
Eispiraten Crimmitschau
Verletzungspech und Ladehemmung bei Legionären: Welche Probleme es bei den Eispiraten Crimmitschau in der Saison-Vorbereitung gibt
Von Holger Frenzel
Für Trainer Jussi Tuores gibt es einige Baustellen: Leistungsträgern klebt das Pech am Schläger und Talente sorgen nicht für den erhofften Konkurrenzkampf. Zu allem Überfluss fällt Tim Lutz mit einer Schulterverletzung aus.

Zwei Siege und vier Niederlagen: Bei den Eispiraten Crimmitschau ist in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) noch Sand im Getriebe. Wo es klemmt und auf wen - neben dem Eis - ganz sicher Verlass ist.
