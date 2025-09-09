Verletzungspech und Ladehemmung bei Legionären: Welche Probleme es bei den Eispiraten Crimmitschau in der Saison-Vorbereitung gibt

Eispiraten Crimmitschau
Für Trainer Jussi Tuores gibt es einige Baustellen: Leistungsträgern klebt das Pech am Schläger und Talente sorgen nicht für den erhofften Konkurrenzkampf. Zu allem Überfluss fällt Tim Lutz mit einer Schulterverletzung aus.
Zwei Siege und vier Niederlagen: Bei den Eispiraten Crimmitschau ist in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) noch Sand im Getriebe. Wo es klemmt und auf wen - neben dem Eis - ganz sicher Verlass ist.
