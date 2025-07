Vertrag in Crimmitschau verlängert: Verteidiger Felix Thomas bleibt ein Eispirat

Der Routinier bleibt weitere zwei Jahre beim Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau. Parallel zur sportlichen Karriere treibt der Abwehrspieler seine berufliche Ausbildung voran.

Verteidiger Felix Thomas hat seinen Vertrag bei den Eispiraten Crimmitschau um zwei weitere Jahre verlängert und bleibt somit bis 2027 Teil der Westsachsen. Das teilte der Eishockey-Zweitligist am Freitag mit. Der in Berlin geborene Routinier geht damit bereits in seine achte Saison im Trikot der Eispiraten. Seit seinem Wechsel nach Crimmitschau...