Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Teammanager Ronny Bauer trägt federführend die Verantwortung für die Kaderplanung bei den Eispiraten Crimmitschau.
Teammanager Ronny Bauer trägt federführend die Verantwortung für die Kaderplanung bei den Eispiraten Crimmitschau. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Teammanager Ronny Bauer trägt federführend die Verantwortung für die Kaderplanung bei den Eispiraten Crimmitschau.
Teammanager Ronny Bauer trägt federführend die Verantwortung für die Kaderplanung bei den Eispiraten Crimmitschau. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Eispiraten Crimmitschau
„Wir werden intensives Eishockey spielen“: Manager Ronny Bauer spricht im Interview über den Kader der Eispiraten Crimmitschau
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Crimmitschau. Nach einem personellen Umbruch beginnt der Eishockey-Zweitligist am Freitag mit dem Training auf dem Sahnpark-Eis. Teammanager Ronny Bauer spricht über die Rolle des dritten Torhüters, die Chance auf einen deutschen Pass für Ladislav Zikmund und den Rücktritt von ETC-Chef Matthias Gerth.

Freie Presse: Sie mussten in der Sommerpause auf Wunsch der Profis zwei Verträge mit Schlüsselspielern auflösen: Im Mai verkündete Torhüter Nikita Quapp seinen Abschied nach Nordamerika. Im Juli folgte der Wechsel von Stürmer Colin Smith nach Düsseldorf. Welcher Abgang wiegt schwerer?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
09.07.2025
2 min.
Eispiraten Crimmitschau vermelden schmerzlichen Abgang: Colin Smith wechselt zur Düsseldorfer EG
Der eine bleibt, der andere geht. Während es Colin Smith (rechts) nach Düsseldorf zieht, stürmt Ladislav Zikmund (links) auch in der neuen Saison für die Eispiraten Crimmitschau.
Der Topscorer des Eishockey-Zweitligisten wechselt zu einem Liga-Rivalen. Der Vertragsauflösung waren wochenlange und intensive Gespräche und Verhandlungen vorausgegangen, teilen die Eispiraten mit.
Monty Gräßler
07.08.2025
4 min.
Eispiraten Crimmitschau und der Kader für die neue Saison: Was Hoffnung macht, welche Risiken bestehen und wer im Sturm zusammenpasst
Corey Mackin nimmt eine Schlüsselrolle in der Eispiraten-Offensive ein.
Beim Eishockey-Zweitligisten aus Westsachsen gibt es einen personellen Umbruch – vor allem in der Offensive, wo sich fünf torgefährliche Stürmer verabschiedet haben. Eine erste Einschätzung zun neuen Team.
Holger Frenzel
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
Mehr Artikel