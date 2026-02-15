3:0-Sieg gegen Lok Leipzig: Chemnitzer FC feiert rauschende Fußballparty

Der Chemnitzer FC hat das Jubiläumsspiel zum 60. Vereinsgeburtstag deutlich und völlig verdient gegen den Herbstmeister der Regionalliga-Nordost gewonnen. Vor der Saisonrekordkulisse von 10.249 Zuschauern zeigten die Gastgeber besonders in der zweiten Hälfte eine starke Leistung.

Chemnitz. Passend zum 60. Vereinsgeburtstag hat der Chemnitzer FC eine rauschende Party auf dem Fußballplatz gefeiert. In einem packenden Jubiläumsspiel besiegten die Himmelblauen am Sonntag Regionalliga-Tabellenführer Lok Leipzig mit 3:0 (0:0). Vor der Saisonrekordkulisse von 10.249 Zuschauern erzielten Tobias Müller (62.), Dejan Bozic (67.) und Artur Mergel (77.) die Treffer für die vor allem in Halbzeit zwei stark aufspielenden Gastgeber.

CFC-Cheftrainer Benjamin Duda setzte zu großen Teilen auf die Elf, die bei der U23 der Magdeburger 1:0 gewonnen hatte. Drei Änderungen gab es dennoch. Für den kurzfristig ausgefallenen Johannes Pistol verteidigte Tom Baumgart auf der rechten Seite. Für den gesperrten Felix Müller rückte Julius Bochmann in die Innenverteidigung. Im Sturm lief der erfahrene Dejan Bozic für Jonas Marx von Beginn an auf.

Die Partie begann mit einigen Feuerwerkskörpern, die aus dem Gästeblock aufs Feld flogen. Schiedsrichter Lukas Pilz unterbrach das Spiel in der 5. Minute kurz. Leipzigs Torhüter Andreas Naumann konnte wieder in seinen Kasten zurückkehren - hinter dem der blau-gelbe Block gezündelt und zuerst die eigenen Spieler in Gefahr gebracht hatte.

Auf dem sehr gut bespielbaren Rasen dauerte es eine Viertelstunde, dann nahm das Duell richtig Fahrt auf. Erst rettete Leipzigs Lukas Wilton eine immer länger werdende Flanke von Niclas Walther (15.) auf der Linie, dann warf sich CFC-Abwehrmann Bochmann in letzter Sekunde in einen Schuss von Christoph Maier (19.), der an der Strafraumgrenze freistehend Maß genommen hatte. Flott ging es auch bis zur Halbzeit weiter, allerdings ohne Tore. Dafür fehlte im Abschluss auf beiden Seiten die letzte Konsequenz. So scheiterte Mingi Kang am aufmerksamen CFC-Keeper Daniel Adamczyk (39.), auf der anderen Seite traf Frederico Alberico aus spitzem Winkel nur das Außennetz (44.).

Die Himmelblauen spielten sofort nach dem Wechsel schnell und mutig nach vorn und verbuchten die erste gute Möglichkeit. Bozic’ strammer Linksschuss (47.) zischte jedoch knapp am Dreiangel vorbei. Knapp neben das CFC-Tor zielte auch Djamal Ziame (58.). Wie es geht, zeigte Müller in der 62. Minute. Mit einem nicht scharfen, aber platzierten Schuss von der Strafraumgrenze brachte er die Hausherren mit 1:0 in Front. Wenig später verwandelte Bozic nach einem Foul an Alberico den fälligen Strafstoß souverän. Den „Sack“ endgültig zu machte der wenige Sekunden zuvor eingewechselte Artur Mergel. Mit seinem ersten Ballkontakt erkämpfte er sich den Ball und schoss ihn unter dem Jubel der CFC-Fans aus 25 Metern ins leere Leipziger Tor.

CFC: Adamczyk - Baumgart, Gebuhr, Bochmann, Walther - Stockinger (84. Damer), Eppendorfer (V/76. Mergel), Müller (90. Hempel) - Alberico (90. Biven), Bozic (84. Marx), Grimaldi.

SR: Pilz (Magdeburg), Zuschauer:10.249, Tore: Müller (62.), 2:0 Bozic (67. /Foulelfmeter) , 3:0 Mergel (77.)