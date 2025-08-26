Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
CFC-Spieler Domenico Alberico (weißes Trikot) fällt wegen einer Verletzung bis zu sechs Wochen aus.
CFC-Spieler Domenico Alberico (weißes Trikot) fällt wegen einer Verletzung bis zu sechs Wochen aus.
Chemnitzer FC
Außenbandriss: CFC-Profi Domenico Alberico fällt bis zu sechs Wochen aus
Von Knut Berger
Der Offensivspieler des Chemnitzer FC hat sich im Spiel gegen den 1. FC Magdeburg II verletzt. In der Fußball-Regionalliga müssen die Himmelblauen bei Meister Lok Leipzig antreten.

Beim Chemnitzer FC werden die Personalprobleme wieder etwas größer. Domenico Alberico, der bei der jüngsten 2:4- Heimspielniederlage der Himmelblauen gegen den 1. FC Magdeburg II das zwischenzeitliche 1:1 erzielte, fällt aus. Er zog sich in dieser Begegnung einen Außenbandriss zu und dürfte die nächsten vier bis sechs Wochen fehlen. Diesen...
