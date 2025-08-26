Außenbandriss: CFC-Profi Domenico Alberico fällt bis zu sechs Wochen aus

Der Offensivspieler des Chemnitzer FC hat sich im Spiel gegen den 1. FC Magdeburg II verletzt. In der Fußball-Regionalliga müssen die Himmelblauen bei Meister Lok Leipzig antreten.

Beim Chemnitzer FC werden die Personalprobleme wieder etwas größer. Domenico Alberico, der bei der jüngsten 2:4- Heimspielniederlage der Himmelblauen gegen den 1. FC Magdeburg II das zwischenzeitliche 1:1 erzielte, fällt aus. Er zog sich in dieser Begegnung einen Außenbandriss zu und dürfte die nächsten vier bis sechs Wochen fehlen. Diesen...