CFC bindet Offensivtalent langfristig

Im Sommer kam Maurizio Grimaldi aus Wolfsburg nach Chemnitz. Er konnte sofort überzeugen. Bei den Himmelblauen sieht man in ihm großes Potenzial.

Der Chemnitzer FC hat den Vertrag mit Maurizio Grimaldi vorzeitig bis Sommer 2028 verlängert. Das gab der Fußball-Regionalligist am Dienstag bekannt. Der 23-jährige Flügelspieler, dessen bisheriger Kontrakt bis 2026 lief, bindet sich damit zwei weitere Jahre an den Verein. Der 1,73 Meter große Grimaldi kam im Sommer von Lupo-Martini Wolfsburg... Der Chemnitzer FC hat den Vertrag mit Maurizio Grimaldi vorzeitig bis Sommer 2028 verlängert. Das gab der Fußball-Regionalligist am Dienstag bekannt. Der 23-jährige Flügelspieler, dessen bisheriger Kontrakt bis 2026 lief, bindet sich damit zwei weitere Jahre an den Verein. Der 1,73 Meter große Grimaldi kam im Sommer von Lupo-Martini Wolfsburg...