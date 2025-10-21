Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Maurizio Grimaldi in Aktion
Maurizio Grimaldi in Aktion
Chemnitzer FC
CFC bindet Offensivtalent langfristig
Redakteur
Von Thomas Scholze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Sommer kam Maurizio Grimaldi aus Wolfsburg nach Chemnitz. Er konnte sofort überzeugen. Bei den Himmelblauen sieht man in ihm großes Potenzial.

Der Chemnitzer FC hat den Vertrag mit Maurizio Grimaldi vorzeitig bis Sommer 2028 verlängert. Das gab der Fußball-Regionalligist am Dienstag bekannt. Der 23-jährige Flügelspieler, dessen bisheriger Kontrakt bis 2026 lief, bindet sich damit zwei weitere Jahre an den Verein. Der 1,73 Meter große Grimaldi kam im Sommer von Lupo-Martini Wolfsburg...
19.10.2025
3 min.
Chemnitzer FC: Schwache Vorstellung in Berlin
Der Chemnitzer Kicker Niclas Erlbeck, (2.v.l.) mischte in Berlin nach überstandener Verletzung wieder mit.
Die Himmelblauen kassieren in der Fußball-Regionalliga Nordost bei Hertha BSC II eine 0:2 (0:0)-Niederlage und warten nunmehr seit vier Spielen auf einen Sieg.
Knut Berger
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12:30 Uhr
4 min.
Mit Tatort-Melodie gegen Betrüger: Die etwas andere Präventionsveranstaltung in Limbach-Oberfrohna
Mit Hilfe des Polizeiorchesters klärte Polizeirätin Maika Nitzsche in Limbach-Oberfrohna zum Telefonbetrug auf.
Fast täglich verzeichnet das Glauchauer Polizeirevier versuchten Telefonbetrug. Opfer gibt es auch in Limbach-Oberfrohna. Ein Konzert des Polizeiorchesters warnte auf besondere Weise vor den Tätern.
Julia Grunwald
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
04.10.2025
4 min.
Chemnitzer FC verpasst Heimsieg nach Bozic-Rot und Ausgleichstor eines Ex-Aue-Profis
Dejan Bozic (rechts) flog in der zweiten Hälfte vom Platz.
Lange befanden sich die Himmelblauen auf der Siegerstraße. Am Ende aber kam der CFC gegen den FC Eilenburg nicht über ein 2:2 hinaus.
Paul Steinbach
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
