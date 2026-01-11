CFC: Der Marx aus Chemnitz tankt Selbstvertrauen und spendet Trost für seinen Teamkollegen

Chemnitzer FC
Die Himmelblauen müssen nach dem ZEV-Hallenmasters ihre Passagierliste fürs Türkei-Camp zwangsläufig ändern.
Finale verpasst und ein Youngster verletzt: Für den Chemnitzer FC hätte es einen Tag vor der Abreise ins Türkei-Camp besser laufen können. Platz vier und die Niederlagen gegen größtenteils Nachwuchsspieler des Turniersiegers SG Dynamo Dresden (U21) im Halbfinale und den FC Carl Zeiss Jena (Spiel um Platz drei) passten ein wenig zum...
