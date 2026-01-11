MENÜ
CFC-Profi Jonas Marx (links) war mit vier Treffern bester Torschütze beim beliebten ZEV-Hallenmasters in Zwickau.
CFC-Profi Jonas Marx (links) war mit vier Treffern bester Torschütze beim beliebten ZEV-Hallenmasters in Zwickau. Bild: Frank Kruczynski
Chemnitzer FC
CFC: Der Marx aus Chemnitz tankt Selbstvertrauen und spendet Trost für seinen Teamkollegen
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Himmelblauen müssen nach dem ZEV-Hallenmasters ihre Passagierliste fürs Türkei-Camp zwangsläufig ändern.

Finale verpasst und ein Youngster verletzt: Für den Chemnitzer FC hätte es einen Tag vor der Abreise ins Türkei-Camp besser laufen können. Platz vier und die Niederlagen gegen größtenteils Nachwuchsspieler des Turniersiegers SG Dynamo Dresden (U21) im Halbfinale und den FC Carl Zeiss Jena (Spiel um Platz drei) passten ein wenig zum...
