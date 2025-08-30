CFC trifft spät zum Ausgleich

In der Fußball-Regionalliga Nordost hat der Chemnitzer FC nur mit sehr viel Mühe einen Zähler geholt. Vor 3726 Zuschauern trennten sich beide Teams 1:1.

Der Chemnitzer FC hat in der Fußball-Regionalliga Nordost nach zwei Niederlagen in Folge wenigstens einen Teilerfolg verbucht und zu Hause gegen Aufsteiger BFC Preussen 1:1 (0:1) gespielt.