Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Samstag trennten sich beide Teams mit 1:1.
Am Samstag trennten sich beide Teams mit 1:1. Bild: Harry Haertel
Am Samstag trennten sich beide Teams mit 1:1.
Am Samstag trennten sich beide Teams mit 1:1. Bild: Harry Haertel
Chemnitzer FC
CFC trifft spät zum Ausgleich
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Fußball-Regionalliga Nordost hat der Chemnitzer FC nur mit sehr viel Mühe einen Zähler geholt. Vor 3726 Zuschauern trennten sich beide Teams 1:1.

Der Chemnitzer FC hat in der Fußball-Regionalliga Nordost nach zwei Niederlagen in Folge wenigstens einen Teilerfolg verbucht und zu Hause gegen Aufsteiger BFC Preussen 1:1 (0:1) gespielt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
5 min.
Ungewohnte Schwächen in der Defensive: Chemnitzer FC kassiert vier Tore und verliert Heimspiel gegen Magdeburger Reserve
Ein rassiges Spiel lieferten sich der CFC (hier Domenico Alberico) und die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg.
Es ging phasenweise vogelwild zu in der Hintermannschaft des CFC. Die junge Gästemannschaft nutzte das und entführte nicht unverdient drei Punkte aus dem Stadion an der Gellertstraße.
Thomas Reibetanz
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
13.08.2025
3 min.
Marx macht Chemnitz glücklich: CFC feiert zweiten knappen Heimsieg in dieser Saison
Er wurde zum Matchwinner: Jonas Marx (links) bejubelt seinen Treffer zum 1:0 für den Chemnitzer FC gegen Chemie Leipzig.
Die Regionalligafußballer haben gegen Chemie Leipzig mit 1:0 gewonnen. Den entscheidenden Treffer erzielte ein junger Neuzugang, dessen Nachname zum einstigen FC Karl-Marx-Stadt passt wie kein zweiter.
Knut Berger
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel