Chemnitzer FC: Adamczyk ist jetzt richtig warmgeschossen

Der Torhüter der Himmelblauen freut sich auf den scharfen Start in der Regionalliga. Dass auf ihn Verlass ist, zeigte er auch bei der Generalprobe gegen den 1. FC Magdeburg.

Falls er sich nicht ohnehin schon auf Betriebstemperatur befand – nach ein paar Minuten der Partie gegen den 1. FC Magdeburg war es für Daniel Adamczyk am Samstag in jedem Fall so weit. Richtig warmgeschossen wurde der CFC-Torhüter von den Angreifern des Zweitligisten. Ein Ball nach dem anderen zischte durch seinen Strafraum. Doch bis zur 40....