Chemnitzer FC begrüßt Neuzugang im Trainingslager – zwei Akteure frühzeitig abgereist

Kommen und gehen im Camp des Fußball-Regionalligisten in der Türkei. Wer am Sonntag schon im Flieger Richtung Leipzig saß.

Der Chemnitzer FC hat am Sonntag einen Neuzugang verkündet. Es handelt sich um den 22-jährigen Innenverteidiger Dario Gebuhr. Er wurde bis zum Saisonende vom Drittligisten Hansa Rostock ausgeliehen und ist bereits am Samstag im Trainingslager des CFC im türkischen Lara angekommen, wo der Fußball-Regionalligist noch bis Dienstag weilt. „Durch...