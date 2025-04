Chemnitzer FC: Der Routinier schlägt wieder zu

Der Chemnitzer FC und Hertha BSC II trennen sich in einem Nachholspiel der Fußball-Regionalliga Nordost 1:1 unentschieden. Dabei mussten die Hausherren einem Rückstand hinterherrennen.

Es ist nicht bekannt, welche Geschenke Tommy Haeder zu seinem 34. Geburtstag am Mittwoch bekam. Fakt ist jedoch, dass der CFC-Geschäftsstellenleiter und Prokurist von der Mannschaft ein kleines Präsent in Form von einem Punkt erhielt. In einem Nachholspiel des 19. Spieltages trennten sich die Himmelblauen im heimischen Stadion an der...