Die CFC Vereinslegenden Christoph Franke (l.) und Frank Uhlig (r.) sowie Kultfan Gerd Leisring (Mitte) haben das Sondertrikot schon anprobiert.
Die CFC Vereinslegenden Christoph Franke (l.) und Frank Uhlig (r.) sowie Kultfan Gerd Leisring (Mitte) haben das Sondertrikot schon anprobiert. Bild: Chemnitzer FC
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC: Diese Erinnerungen an die Vergangenheit enthält das Jubiläumstrikot
Von Torsten Ewers
Der Fußball-Regionalligist hat die Sonderanfertigung zum 60. Geburtstag präsentiert. Am Samstag gibt es sie für die Fans erstmals zu kaufen.

Am 15. Januar feierte der Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC, der 1966 unter dem Namen FC Karl-Marx-Stadt gegründet wurde, seinen 60. Geburtstag. Doch die Feier wurde vergangene Woche nicht abgeschlossen, sondern war der Startschuss für eine Reihe von weiteren Aktivitäten unter dem Motto „60 Jahre FCK & CFC“. In diesem Zusammenhang...
