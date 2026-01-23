Chemnitzer FC: Diese Erinnerungen an die Vergangenheit enthält das Jubiläumstrikot

Der Fußball-Regionalligist hat die Sonderanfertigung zum 60. Geburtstag präsentiert. Am Samstag gibt es sie für die Fans erstmals zu kaufen.

Am 15. Januar feierte der Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC, der 1966 unter dem Namen FC Karl-Marx-Stadt gegründet wurde, seinen 60. Geburtstag. Doch die Feier wurde vergangene Woche nicht abgeschlossen, sondern war der Startschuss für eine Reihe von weiteren Aktivitäten unter dem Motto „60 Jahre FCK & CFC“. In diesem Zusammenhang... Am 15. Januar feierte der Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC, der 1966 unter dem Namen FC Karl-Marx-Stadt gegründet wurde, seinen 60. Geburtstag. Doch die Feier wurde vergangene Woche nicht abgeschlossen, sondern war der Startschuss für eine Reihe von weiteren Aktivitäten unter dem Motto „60 Jahre FCK & CFC“. In diesem Zusammenhang...