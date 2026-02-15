Chemnitzer FC gegen Lok Leipzig: Wie schneidet das Jubiläumstrikot im Modecheck ab?

Am Verkaufstresen kommt die Sonderanfertigung gut an. Und in der Modewelt? „Freie Presse“ hat bei einem Designer und einem Händler nachgefragt. Wie das Urteil und der Vergleich mit dem Sondertrikot des Gegners ausfällt.

Es ist ein Hit im Fanshop. Nur zwei Tage nach dem Verkaufsstart des Jubiläumstrikots zum 60. Vereinsgeburtstag musste der Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC eine zweite Charge bestellen. Die ersten 1000 Stück waren schon ausverkauft. „Entstanden ist dieses für uns individuell angefertigte Trikot durch die Ideen unseres Marketingleiters und... Es ist ein Hit im Fanshop. Nur zwei Tage nach dem Verkaufsstart des Jubiläumstrikots zum 60. Vereinsgeburtstag musste der Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC eine zweite Charge bestellen. Die ersten 1000 Stück waren schon ausverkauft. „Entstanden ist dieses für uns individuell angefertigte Trikot durch die Ideen unseres Marketingleiters und...