Jürgen Bähringer (rechts) absolvierte insgesamt 408 Pflichtspiele für den FCK.
Jürgen Bähringer (rechts) absolvierte insgesamt 408 Pflichtspiele für den FCK. Bild: Frank Kruczynski/Archiv
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC: Ein Silbermedaillengewinner und drei Funktionäre – so sieht die Viererkette der Legendenelf aus
Redakteur
Von Torsten Ewers
Am Montag verkündete der Fußball-Regionalligist mit Torwart Philipp Pentke den ersten Spieler des von den Fans gewählten Top-Teams aus 60 Jahren Vereinsgeschichte. Nun geht es mit der Abwehr weiter.

Die defensive Achse steht. Was für das Regionalliga-Team des Chemnitzer FC am vergangenen Freitag beim 1:0-Auswärtssieg beim 1. FC Magdeburg II galt, lässt sich nun auch über die Legendenelf des Vereins sagen. 2222 Fans hatten im Januar ihr Top-Team aus 60 Jahren Vereinsgeschichte gewählt. Nachdem am Montag Torwart Philipp Pentke...
