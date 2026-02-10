Chemnitzer FC: Ein Silbermedaillengewinner und drei Funktionäre – so sieht die Viererkette der Legendenelf aus

Am Montag verkündete der Fußball-Regionalligist mit Torwart Philipp Pentke den ersten Spieler des von den Fans gewählten Top-Teams aus 60 Jahren Vereinsgeschichte. Nun geht es mit der Abwehr weiter.

Die defensive Achse steht. Was für das Regionalliga-Team des Chemnitzer FC am vergangenen Freitag beim 1:0-Auswärtssieg beim 1. FC Magdeburg II galt, lässt sich nun auch über die Legendenelf des Vereins sagen. 2222 Fans hatten im Januar ihr Top-Team aus 60 Jahren Vereinsgeschichte gewählt. Nachdem am Montag Torwart Philipp Pentke... Die defensive Achse steht. Was für das Regionalliga-Team des Chemnitzer FC am vergangenen Freitag beim 1:0-Auswärtssieg beim 1. FC Magdeburg II galt, lässt sich nun auch über die Legendenelf des Vereins sagen. 2222 Fans hatten im Januar ihr Top-Team aus 60 Jahren Vereinsgeschichte gewählt. Nachdem am Montag Torwart Philipp Pentke...