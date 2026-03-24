Chemnitzer FC gegen Carl Zeiss Jena: Das sagt der NOFV-Regelexperte zum Platzverweis

Chemnitzer FC
Die Szene zwischen Maurice Hehne und Dejan Bozic in der 43. Minute des Spiels in der Fußball-Regionalliga brachte die Partie zum Kippen. Bodo Brandt-Chollé erklärt, was dabei alles zu beachten ist.
Der Zweikampf zwischen Innenverteidiger Maurice Hehne und CFC-Torjäger Dejan Bozic aus dem Spiel der Fußball-Regionalliga zwischen dem Chemnitzer FC und dem FC Carl Zeiss Jena vom vergangenen Sonntag beschäftigte auch Bodo Brandt-Chollé. Er ist Mitglied des Schiedsrichter-Lehrstabs im Nordostdeutschen Fußballverband und sichtet die Spieltage...
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