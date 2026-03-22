Chemnitz gegen Jena: Spielentscheidender Elfmeter und rote Karte - die Reaktionen

Chemnitzer FC
In der Fußball-Regionalliga hat sich der CFC am Sonntagnachmittag mit 4:1 durchgesetzt. Entscheidend war vor allem eine Szene kurz vor der Halbzeit.
Im Regionalliga-Heimspiel des Chemnitzer FC gegen den FC Carl Zeiss Jena läuft die 43. Minute. Aaron Mensah spielt für die Gastgeber einen langen Ball in Richtung Dejan Bozic, Jenas Verteidiger Maurice Hehne stellt sich ungeschickt an und lässt den Ball zum CFC-Torjäger passieren. Im Strafraum anbelangt, kommt Bozic zu Fall. Elfmeter und Rote...
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