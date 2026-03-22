Mit dem letzten Aufgebot: Chemnitzer FC nimmt bei Heimsieg gegen Carl Zeiss Jena Geschenke an

In der Fußball-Regionalliga hat der CFC am Sonntagnachmittag seine jüngste Niederlagenserie durchbrochen. Dabei hatten die Gäste das Spiel zunächst im Griff.

Chemnitz. Nach den Niederlagen gegen Chemie Leipzig, den Halleschen FC und Rot-Weiß Erfurt ist der Chemnitzer FC in der Fußball-Regionalliga Nordost wieder auf die Siegerstraße eingebogen. Vor 6398 Zuschauern setzten sich die Chemnitzer am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena mit 4:1 durch – und profitierten dabei auch von einigen Patzern des Gegners.

Zwei zusätzliche Ausfälle beim CFC

Der CFC fuhr in dem Heimspiel personell auf der letzten Rille. Neben den gesperrten Tobias Müller, Julius Bochmann und Domenico Alberico sowie den verletzten Niclas Erlbeck, Niclas Walther, Johannes Pistol und Maurizio Grimaldi waren noch zwei weitere Ausfälle zu verkraften. Innenverteidiger Dario Gebuhr bekam beim Training am Freitag einen Schlag auf den Kopf und musste mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung passen. Zudem wurde Stürmer Jonas Marx nach einem kleinen operativen Eingriff an der linken Hand nicht rechtzeitig fit. Dafür stand CFC-Top-Torjäger Dejan Bozic wieder in der ersten Elf. Ihr Debüt in der Anfangsformation feierten am Sonntag Samuel Biven sowie die U19-Spieler Georg Hempel und Aaron Mensah.

Jena bringt Chemnitz zurück ins Spiel

Gegenüber den jüngsten Niederlagen präsentierten sich die Chemnitzer bei gegnerischen Standards besser sortiert. Bei einem Eckball in der siebten Minute gab es nach einem Missverständnis zwischen Bozic und Torwart Daniel Adamczyk zwar eine kleine Schrecksekunde, der klärende Kopfball des Torjägers flog aber letztlich ins Seitenaus. Beide Mannschaften taten sich schwer, klare Chancen herauszuspielen, wobei die Jenaer etwas ballsicherer und zielstrebiger auftraten. In der 23. Minute ging der FC Carl Zeiss in Führung. Kevin Lankford ließ nach einem Beinschuss Martial Ekui im Strafraum stehen und legte in die Mitte auf Emeka Oduah ab, der zum 1:0 für die Gäste traf. In der Folge gab es viel Mittelfeldgeplänkel. Etwas aus dem Nichts kamen die Hausherren kurz vor der Pause zum Ausgleich. Einen eher harmlosen langen Ball von Aaron Mensah bekam Maurice Hehne nicht verteidigt. So kam Bozic im Strafraum an den Ball – und wurde von Hehne gelegt. Schiedsrichter Johannes Schipke entschied auf Elfmeter sowie auf „Rot“ wegen einer Notbremse gegen den Übeltäter. Bozic, der in Abwesenheit von Tobias Müller als Kapitän auflief, nahm das Geschenk an und traf per Foulfelfmeter zum 1:1 (45. Minute). Es war sein insgesamt 14. Saisontreffer in der Regionalliga.

Gastgeber nutzen Überzahl aus

Nach dem Seitenwechsel konnte der CFC die numerische Überlegenheit schnell in eine Führung ummünzen. Für den ersten Chemnitzer Eckball der Partie packten die Gastgeber in der 50. Minute eine einstudierte Variante aus. Tobias Stockinger zog den Ball mittig an die Strafraumgrenze. Dort kam mit einigem Anlauf Tom Baumgart angesprintet, der wuchtig zum 2:1 abzog. Sechs Minuten später bekam der CFC ein weiteres Geschenk. Der zur Pause eingewechselte Paul Krämer ließ sich nach einem schweren Patzer in der eigenen Hälfte von Tobias Stockinger den Ball klauen. Der Chemnitzer umspielte noch Carl-Zeiss-Torhüter Marius Liesegang und schloss zum 3:1 ab. Kurz danach hatte Jena eine große Möglichkeit auf den Anschlusstreffer, doch Felix Müller klärte noch vor der Linie. In der 70. Minute schoss Justin Schau aus aussichtsreicher Position weit am CFC-Kasten vorbei. In der Folge verteidigten die Hausherren konzentriert und hielten Jena vom eigenen Tor fern. In der 90. Minute erzielte Leon Damer per Freistoß den Treffer zum 4:1-Endstand.

Die Chemnitzer bestreiten am Mittwoch ab 19 Uhr ein Testspiel beim Sachsenligisten VfB Fortuna Chemnitz. Am Samstag danach ist der CFC ab 14 Uhr im Viertelfinale des Sachsenpokals beim Oberligisten FC Grimma gefordert. (ewer)

Statistik

Chemnitzer FC: Adamczyk – Baumgart, Eppendorfer, F. Müller, Ekui – Rücker, Hempel (66. Mergel) –Stockinger, Biven (58. Damer), Mensah (81. Philipp) – Bozic; Tore: 0:1 Oduah (23.), 1:1 Bozic (45./Foulelfmeter), 2:1 Baumgart (50.), 3:1 Stockinger (56.), 4:1 Damer (90.) ; Rote Karte: Hehne (Jena/44./Notbremse) Schiedsrichter: Schipke (Halle); Zuschauer: 6398