MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Tom Baumgart (links) freut sich mit Dejan Bozic über den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 für den CFC.
Tom Baumgart (links) freut sich mit Dejan Bozic über den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 für den CFC. Foto: Sven Sonntag/PICTURE POINT
Tom Baumgart (links) freut sich mit Dejan Bozic über den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 für den CFC.
Tom Baumgart (links) freut sich mit Dejan Bozic über den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 für den CFC. Foto: Sven Sonntag/PICTURE POINT
Chemnitzer FC
Mit dem letzten Aufgebot: Chemnitzer FC nimmt bei Heimsieg gegen Carl Zeiss Jena Geschenke an
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Fußball-Regionalliga hat der CFC am Sonntagnachmittag seine jüngste Niederlagenserie durchbrochen. Dabei hatten die Gäste das Spiel zunächst im Griff.

Chemnitz.

Nach den Niederlagen gegen Chemie Leipzig, den Halleschen FC und Rot-Weiß Erfurt ist der Chemnitzer FC in der Fußball-Regionalliga Nordost wieder auf die Siegerstraße eingebogen. Vor 6398 Zuschauern setzten sich die Chemnitzer am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena mit 4:1 durch – und profitierten dabei auch von einigen Patzern des Gegners.

Zwei zusätzliche Ausfälle beim CFC

Der CFC fuhr in dem Heimspiel personell auf der letzten Rille. Neben den gesperrten Tobias Müller, Julius Bochmann und Domenico Alberico sowie den verletzten Niclas Erlbeck, Niclas Walther, Johannes Pistol und Maurizio Grimaldi waren noch zwei weitere Ausfälle zu verkraften. Innenverteidiger Dario Gebuhr bekam beim Training am Freitag einen Schlag auf den Kopf und musste mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung passen. Zudem wurde Stürmer Jonas Marx nach einem kleinen operativen Eingriff an der linken Hand nicht rechtzeitig fit. Dafür stand CFC-Top-Torjäger Dejan Bozic wieder in der ersten Elf. Ihr Debüt in der Anfangsformation feierten am Sonntag Samuel Biven sowie die U19-Spieler Georg Hempel und Aaron Mensah.

Jena bringt Chemnitz zurück ins Spiel

Gegenüber den jüngsten Niederlagen präsentierten sich die Chemnitzer bei gegnerischen Standards besser sortiert. Bei einem Eckball in der siebten Minute gab es nach einem Missverständnis zwischen Bozic und Torwart Daniel Adamczyk zwar eine kleine Schrecksekunde, der klärende Kopfball des Torjägers flog aber letztlich ins Seitenaus. Beide Mannschaften taten sich schwer, klare Chancen herauszuspielen, wobei die Jenaer etwas ballsicherer und zielstrebiger auftraten. In der 23. Minute ging der FC Carl Zeiss in Führung. Kevin Lankford ließ nach einem Beinschuss Martial Ekui im Strafraum stehen und legte in die Mitte auf Emeka Oduah ab, der zum 1:0 für die Gäste traf. In der Folge gab es viel Mittelfeldgeplänkel. Etwas aus dem Nichts kamen die Hausherren kurz vor der Pause zum Ausgleich. Einen eher harmlosen langen Ball von Aaron Mensah bekam Maurice Hehne nicht verteidigt. So kam Bozic im Strafraum an den Ball – und wurde von Hehne gelegt. Schiedsrichter Johannes Schipke entschied auf Elfmeter sowie auf „Rot“ wegen einer Notbremse gegen den Übeltäter. Bozic, der in Abwesenheit von Tobias Müller als Kapitän auflief, nahm das Geschenk an und traf per Foulfelfmeter zum 1:1 (45. Minute). Es war sein insgesamt 14. Saisontreffer in der Regionalliga.

Gastgeber nutzen Überzahl aus

Nach dem Seitenwechsel konnte der CFC die numerische Überlegenheit schnell in eine Führung ummünzen. Für den ersten Chemnitzer Eckball der Partie packten die Gastgeber in der 50. Minute eine einstudierte Variante aus. Tobias Stockinger zog den Ball mittig an die Strafraumgrenze. Dort kam mit einigem Anlauf Tom Baumgart angesprintet, der wuchtig zum 2:1 abzog. Sechs Minuten später bekam der CFC ein weiteres Geschenk. Der zur Pause eingewechselte Paul Krämer ließ sich nach einem schweren Patzer in der eigenen Hälfte von Tobias Stockinger den Ball klauen. Der Chemnitzer umspielte noch Carl-Zeiss-Torhüter Marius Liesegang und schloss zum 3:1 ab. Kurz danach hatte Jena eine große Möglichkeit auf den Anschlusstreffer, doch Felix Müller klärte noch vor der Linie. In der 70. Minute schoss Justin Schau aus aussichtsreicher Position weit am CFC-Kasten vorbei. In der Folge verteidigten die Hausherren konzentriert und hielten Jena vom eigenen Tor fern. In der 90. Minute erzielte Leon Damer per Freistoß den Treffer zum 4:1-Endstand.

Die Chemnitzer bestreiten am Mittwoch ab 19 Uhr ein Testspiel beim Sachsenligisten VfB Fortuna Chemnitz. Am Samstag danach ist der CFC ab 14 Uhr im Viertelfinale des Sachsenpokals beim Oberligisten FC Grimma gefordert. (ewer)

Statistik

Chemnitzer FC: Adamczyk – Baumgart, Eppendorfer, F. Müller, Ekui – Rücker, Hempel (66. Mergel) –Stockinger, Biven (58. Damer), Mensah (81. Philipp) – Bozic; Tore: 0:1 Oduah (23.), 1:1 Bozic (45./Foulelfmeter), 2:1 Baumgart (50.), 3:1 Stockinger (56.), 4:1 Damer (90.) ; Rote Karte: Hehne (Jena/44./Notbremse) Schiedsrichter: Schipke (Halle); Zuschauer: 6398

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.03.2026
4 min.
Nichts mehr wie zuvor: Wie ein junger Familienvater aus Zwickau gegen Krebs kämpft
Ob Chemo-Therapie oder nächtliches Windelnwechseln: Patrick Stanik (mit Tochter Helena) und seine Frau Luisa halten zusammen.
Patrick Stanik war 35, als bei ihm Krebs festgestellt wurde. Ärzte hatten ihn aufgegeben. Damit wollte er sich nicht abfinden. Vor wenigen Monaten ist er Vater geworden. Und möchte nun anderen Krebspatienten in der Region Zwickau helfen.
Elsa Middeke
23.03.2026
2 min.
Karriereende: Olympiasiegerin aus dem Erzgebirge gibt Zeitpunkt bekannt
Ihr größter Erfolg: Mit Victoria Carl (r.) gewann Katharina Hennig in einem legendären Rennen Gold im Teamsprint bei den Olympischen Spielen 2022.
Bereits Ende vergangenen Jahres hat Katharina Hennig Dotzler verkündet, dass die Olympischen Spiele in Italien ihre letzten sein werden. Nun äußert sich die Erzgebirgerin auch zum Ende ihrer erfolgreichen Karriere.
Sandra Häfner
23.03.2026
4 min.
„Den einen musste ich um 9 Uhr noch wachklingeln“ – so erlebten die U19-Talente ihr Startelfdebüt gegen Jena
Konnte bei seinem Startelfdebüt gleich einen 4:1-Sieg über Jena feiern: der 19-jährige Aaron Mensah (l.).
Der Chemnitzer FC hat am Sonntag einer großen Ausfallliste getrotzt. Wie es Dario Gebuhr nach seinem Trainingsunfall geht und was Aaron Mensah und Georg Hempel nach dem 4:1 über den FC Carl Zeiss sagten.
Torsten Ewers
22.03.2026
4 min.
Platzverweis als Knackpunkt: Reaktionen zum Sieg des Chemnitzer FC gegen Carl Zeiss Jena
Die Schlüsselszene: Nach einem Zweikampf mit Dejan Bozic (l.) bekommt der Jenaer Maurice Hehne (r.) vom Schiedsrichter die Rote Karte gezeigt.
In der Fußball-Regionalliga hat sich der CFC am Sonntagnachmittag mit 4:1 durchgesetzt. Entscheidend war vor allem eine Szene kurz vor der Halbzeit.
Torsten Ewers
07:26 Uhr
1 min.
Motorradunfall bei Crottendorf - Mann schwer verletzt
Der Mann kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Mit seinem Motorrad prallt ein 48-Jähriger bei Crottendorf gegen einen Baum und verletzt sich schwer. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.
07:23 Uhr
2 min.
Gold- und Silberpreise im freien Fall
Doch kein sicherer Hafen? Der Goldpreis fällt weiter.
Wer im Iran-Krieg auf Gold gesetzt hat, braucht starke Nerven. So schnell wie es beim Preis nach oben ging, geht es nun auch nach unten.
Mehr Artikel