Chemnitzer FC gegen VFC Plauen: So lief die Generalprobe vor dem Punktspielstart 2026

Der Fußball-Regionalligist hat sich am Freitagabend in einem Testspiel gegen den Oberligisten aus dem Vogtland mit 3:0 durchgesetzt. Was die Teams sagen und warum Tom Baumgart und Dejan Bozic fehlten.

Der Chemnitzer FC ist in seinen Testspielen in der Wintervorbereitung ungeschlagen geblieben. Nach einem Sieg und zwei Remis während des Trainingslagers in der Türkei setzte sich der Fußball-Regionalligist am Freitagabend gegen den Oberligisten VFC Plauen mit 3:0 (3:0) durch. Der CFC musste dabei auf Tom Baumgart (Infekt) verzichten. Zudem... Der Chemnitzer FC ist in seinen Testspielen in der Wintervorbereitung ungeschlagen geblieben. Nach einem Sieg und zwei Remis während des Trainingslagers in der Türkei setzte sich der Fußball-Regionalligist am Freitagabend gegen den Oberligisten VFC Plauen mit 3:0 (3:0) durch. Der CFC musste dabei auf Tom Baumgart (Infekt) verzichten. Zudem...