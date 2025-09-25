Chemnitzer FC: Hält die Erfolgsserie auch in Jena?

Noch kein Team der Regionalliga Nordost hat in in dieser Saison in Jena ein Tor geschossen. Der Chemnitzer FC will am Sonntag das erste sein. Der Torjäger ist wieder dabei.

Der Chemnitzer FC hat in der Regionalliga einen Lauf – da kommt der nächste Gegner gerade recht. Das ist mit dem FC Carl Zeiss Jena nach Halle und Erfurt das nächste Traditions-und zugleich Spitzenteam der Nordost-Staffel. Die Thüringer erwarten die Himmelblauen am Sonntag (Anstoß 16 Uhr) auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld, das Match wird wie...