Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
CFC-Kicker Tom Baumgart fällt wochenlang aus.
CFC-Kicker Tom Baumgart fällt wochenlang aus. Bild: Knut Berger
CFC-Kicker Tom Baumgart fällt wochenlang aus.
CFC-Kicker Tom Baumgart fällt wochenlang aus. Bild: Knut Berger
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC muss auf Leistungsträger Tom Baumgart verzichten
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 27-Jährige laboriert an einer Sprunggelenksverletzung und steht dem Fußball-Regionalligisten für längere Zeit nicht zur Verfügung.

Der Chemnitzer FC hat seinen jüngsten 1:0-Heimsieg gegen die BSG Chemie Leipzig teuer bezahlt. Wie der Fußball-Regionalligist mitteilte, hat sich Tom Baumgart in dieser Begegnung am rechten Sprunggelenk verletzt. Die Auswertung einer MRT- Untersuchung ergab einen Riss des vorderen Außenbandes. Nunmehr droht der Leistungsträger bis zu sechs...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
13.08.2025
3 min.
Marx macht Chemnitz glücklich: CFC feiert zweiten knappen Heimsieg in dieser Saison
Er wurde zum Matchwinner: Jonas Marx (links) bejubelt seinen Treffer zum 1:0 für den Chemnitzer FC gegen Chemie Leipzig.
Die Regionalligafußballer haben gegen Chemie Leipzig mit 1:0 gewonnen. Den entscheidenden Treffer erzielte ein junger Neuzugang, dessen Nachname zum einstigen FC Karl-Marx-Stadt passt wie kein zweiter.
Knut Berger
16:30 Uhr
3 min.
Empörung in Polen über Banner von Haifa-Fans
Auch der polnische Präsident hat sich zum Banner von Fans von Maccabi Haifa geäußert.
Ein Transparent in einem ungarischen Fußballstadion sorgt für heftige Kritik. Israelische Fans entrollen ein mehr als fragwürdiges Plakat - was für viel Verstimmung in Polen sorgt.
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
14.08.2025
4 min.
Der Youngster auf dem Zaun: Was eine Hunde-Runde mit dem Sieg des Chemnitzer FC gegen Chemie Leipzig zu tun hat
Nach dem 1:0-Erfolg gegen Chemie Leipzig wurde Torschütze Jonas Marx gleich mal zum Feiern in die Südkurve geholt.
Jonas Marx war am Mittwochabend gerade einmal vier Minuten auf dem Feld, als er den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg erzielte. Den Erfolg kann er jetzt länger genießen.
Knut Berger
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel