Chemnitzer FC muss auf Leistungsträger Tom Baumgart verzichten

Der 27-Jährige laboriert an einer Sprunggelenksverletzung und steht dem Fußball-Regionalligisten für längere Zeit nicht zur Verfügung.

Der Chemnitzer FC hat seinen jüngsten 1:0-Heimsieg gegen die BSG Chemie Leipzig teuer bezahlt. Wie der Fußball-Regionalligist mitteilte, hat sich Tom Baumgart in dieser Begegnung am rechten Sprunggelenk verletzt. Die Auswertung einer MRT- Untersuchung ergab einen Riss des vorderen Außenbandes. Nunmehr droht der Leistungsträger bis zu sechs...