Chemnitzer FC: Nicht zum „DSDS“ nach Lichterfelde

Die Himmelblauen treten am Sonntag in der Fußball-Regionalliga bei Hertha 03 Zehlendorf an. In Berlin sollen drei Punkte her, bevor der Fokus sich auf den „Kracher“ des folgenden Wochenendes richtet.

Die Kicker des Chemnitzer FC sind in dieser Woche besonders fleißig im Regionalligageschäft unterwegs. Innerhalb einer „Berlin-Brandenburger Woche" kämpfen sie gleich dreimal um Punkte.