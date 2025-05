Chemnitzer FC: Vorzeitiges Saisonende für Verteidiger

Die Himmelblauen müssen in den kommenden beiden Partien auf Felix Müller verzichten. Der 27-Jährige ist gesperrt.

Der Chemnitzer FC kann in dieser Regionalligasaison nicht mehr auf die Dienste von Felix Müller zurückgreifen. Der Innenverteidiger der Himmelblauen wurde nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Lok Leipzig, in dem der CFC trotz am Ende doppelter Unterzahl ein 1:1-Unentschieden erkämpfte, wurde vom NOF-Sportgericht für zwei Partien gesperrt....