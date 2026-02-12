Chemnitzer FC: Wer für die Legendenelf auf Torejagd gehen soll

Bei der Fanwahl zur besten Mannschaft aus 60 Jahren Vereinsgeschichte sammelte der Rekordtorschütze des Klubs positionsübergreifend die meisten Stimmen. Sein Sturmpartner ist mittlerweile Trainer.

Die Würfel sind gefallen. Mit der Bekanntgabe der beiden Stürmer ist die Startformation der Legendenelf des Chemnitzer FC perfekt. Diese hatte der Fußball-Regionalligist im Rahmen der Feierlichkeiten des 60. Vereinsgeburtstags im Januar von seinen Fans online wählen lassen. 2222 Anhänger beteiligten sich an der Abstimmung.