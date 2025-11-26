Chemnitzer FC: Wiedergutmachung nach der „Katastrophe“ von Zwickau?

Chemnitzer FC
Der Chemnitzer FC empfängt am Freitag den BFC Dynamo zum nächsten Regionalligamatch – und muss an vielen Baustellen arbeiten, wenn das etwas werden soll.
Tabellenmitte statt Spitzenfeld, genauso viele Niederlagen wie Siege auf dem Konto, und nun noch die Demütigung einer 0:4-Abreibung im Derby gegen den FSV Zwickau im Gepäck – der Chemnitzer FC bäckt in dieser Regionalligasaison ziemlich kleine Brötchen. Und so sorgt die Ansetzung am 17. Spieltag – die in alten Oberligazeiten immer für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.