Chemnitzer FC: Zwei Leistungsträger kehren zurück

Der Chemnitzer Cheftrainer Benjamin Duda kann im Auswärtsspiel der Fußball-Regionalliga Nordost beim ZFC Meuselwitz wieder mit zwei zuletzt gesperrten Spielern planen.

Der Chemnitzer FC kann am Sonntag im Auswärtsspiel beim ZFC Meuselwitz (Anpfiff 14 Uhr, Bluechip-Arena Meuselwitz) wieder auf Tom Baumgart und Dejan Bozic bauen. Die beiden Leistungsträger haben ihre Sperren abgesessen. Dennoch ist die personelle Lage beim Fußball-Regionalligisten weiter angespannt. Niclas Erlbeck muss sich wegen einer...