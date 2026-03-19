Deeskalation und Kooperation: So hält der Chemnitzer FC im Stadion die Fluchttore frei

Da Jenaer Ultras mit Fahnen wichtige Wege blockierten, stand die Partie der Fußball-Regionalliga in der Hinrunde vor dem Abbruch. Warum im Rückspiel am Sonntag keine Wiederholung zu befürchten ist.

Es war wohl eines der – im negativen Sinne – ereignisreichsten Spiele der diesjährigen Saison in der Fußball-Regionalliga Nordost: das Derby aus der Hinrunde vom 27. September zwischen dem FC Carl Zeiss Jena als Gastgeber und dem Chemnitzer FC. Eine große Choreografie samt Pyrotechnik im Block der Jenaer Ultras verzögerte zunächst den... Es war wohl eines der – im negativen Sinne – ereignisreichsten Spiele der diesjährigen Saison in der Fußball-Regionalliga Nordost: das Derby aus der Hinrunde vom 27. September zwischen dem FC Carl Zeiss Jena als Gastgeber und dem Chemnitzer FC. Eine große Choreografie samt Pyrotechnik im Block der Jenaer Ultras verzögerte zunächst den...