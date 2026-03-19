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Auch bei aufwendigen Choreographien, wie hier beim Jubiläumsspiel gegen Lok Leipzig, seien die Fluchtwege immer frei, sagt der Chemnitzer FC.
Auch bei aufwendigen Choreographien, wie hier beim Jubiläumsspiel gegen Lok Leipzig, seien die Fluchtwege immer frei, sagt der Chemnitzer FC. Foto: Sven Sonntag/PICTURE POINT
Auch bei aufwendigen Choreographien, wie hier beim Jubiläumsspiel gegen Lok Leipzig, seien die Fluchtwege immer frei, sagt der Chemnitzer FC.
Auch bei aufwendigen Choreographien, wie hier beim Jubiläumsspiel gegen Lok Leipzig, seien die Fluchtwege immer frei, sagt der Chemnitzer FC. Foto: Sven Sonntag/PICTURE POINT
Chemnitzer FC
Deeskalation und Kooperation: So hält der Chemnitzer FC im Stadion die Fluchttore frei
Redakteur
Von Torsten Ewers
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Da Jenaer Ultras mit Fahnen wichtige Wege blockierten, stand die Partie der Fußball-Regionalliga in der Hinrunde vor dem Abbruch. Warum im Rückspiel am Sonntag keine Wiederholung zu befürchten ist.

Es war wohl eines der – im negativen Sinne – ereignisreichsten Spiele der diesjährigen Saison in der Fußball-Regionalliga Nordost: das Derby aus der Hinrunde vom 27. September zwischen dem FC Carl Zeiss Jena als Gastgeber und dem Chemnitzer FC. Eine große Choreografie samt Pyrotechnik im Block der Jenaer Ultras verzögerte zunächst den...
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Torsten Ewers
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