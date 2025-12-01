Doch kein Verkündungstermin am Oberlandesgericht: Wie es im Rechtsstreit zwischen dem Chemnitzer FC und Polster Catering weitergeht

Chemnitzer FC
An diesem Mittwoch sollte in Dresden erklärt werden, ob es zu einer Beweisaufnahme mit Zeugen kommt, die laut Richter „hässlich“ werden könnte. Der Termin ist gestrichen. Es gibt neue Entwicklungen.
Im Rechtsstreit zwischen Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC und Polster Catering, der Firma der einstigen Vereinspräsidentin Romy Polster, gibt es nun doch keinen Verkündungstermin am Oberlandesgericht (OLG) in Dresden. Dieser war ursprünglich für den Mittwoch dieser Woche anberaumt worden, nachdem sich beide Parteien bei einer Anhörung...
