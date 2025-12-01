Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ex-Vereinspräsidentin Romy Polster (links) und CFC-Geschäftsstellenleiter Tommy Haeder sind die Gesichter des Rechtsstreites zwischen dem Cateringunternehmen und dem Fußball-Regionalligisten.
Ex-Vereinspräsidentin Romy Polster (links) und CFC-Geschäftsstellenleiter Tommy Haeder sind die Gesichter des Rechtsstreites zwischen dem Cateringunternehmen und dem Fußball-Regionalligisten. Bild: Imago
Chemnitzer FC
Doch kein Verkündungstermin am Oberlandesgericht: Wie es im Rechtsstreit zwischen dem Chemnitzer FC und Polster Catering weitergeht
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An diesem Mittwoch sollte in Dresden erklärt werden, ob es zu einer Beweisaufnahme mit Zeugen kommt, die laut Richter „hässlich“ werden könnte. Der Termin ist gestrichen. Es gibt neue Entwicklungen.

Im Rechtsstreit zwischen Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC und Polster Catering, der Firma der einstigen Vereinspräsidentin Romy Polster, gibt es nun doch keinen Verkündungstermin am Oberlandesgericht (OLG) in Dresden. Dieser war ursprünglich für den Mittwoch dieser Woche anberaumt worden, nachdem sich beide Parteien bei einer Anhörung...
