Urteil im Prozess zwischen Chemnitzer FC und Polster Catering gefallen: Das sagen die Streitparteien

Nach Vorwürfen der Misswirtschaft hatte der Fußball-Regionalligist die Verträge mit dem Unternehmen gekündigt. Dies war rechtens, entschied das Oberlandesgericht. Eine Revision ist nicht möglich, aber es könnte dennoch weitergehen.

Der letztlich vor dem Oberlandesgericht (OLG) in Dresden ausgetragene Rechtsstreit zwischen der Chemnitzer FC Fußball GmbH und dem Unternehmen Polster Catering ist beendet. Am Mittwochnachmittag verkündete der Vorsitzende Richter Ulf Johannes Dieker das Urteil. Nicht einmal zehn Minuten brauchte er dafür – und er sorgte mit seinen Worten... Der letztlich vor dem Oberlandesgericht (OLG) in Dresden ausgetragene Rechtsstreit zwischen der Chemnitzer FC Fußball GmbH und dem Unternehmen Polster Catering ist beendet. Am Mittwochnachmittag verkündete der Vorsitzende Richter Ulf Johannes Dieker das Urteil. Nicht einmal zehn Minuten brauchte er dafür – und er sorgte mit seinen Worten...