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Sie waren die Hauptpersonen im Rechtsstreit: Ex-CFC-Präsidentin und Catering-Unternehmerin Romy Polster und CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder.
Sie waren die Hauptpersonen im Rechtsstreit: Ex-CFC-Präsidentin und Catering-Unternehmerin Romy Polster und CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder. Fotos: Imago
Sie waren die Hauptpersonen im Rechtsstreit: Ex-CFC-Präsidentin und Catering-Unternehmerin Romy Polster und CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder.
Sie waren die Hauptpersonen im Rechtsstreit: Ex-CFC-Präsidentin und Catering-Unternehmerin Romy Polster und CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder. Fotos: Imago
Meinung
Chemnitzer FC
Kommentar zum Rechtsstreit beim CFC: Das hätte man anders lösen müssen
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
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Der langjährige Prozess hat Geld und Nerven gekostet, erinnerte zwischenzeitlich an eine TV-Show. Nun gibt es ein Urteil. Und hoffentlich endlich Ruhe.

Romy Polster hat den Chemnitzer FC geliebt. Vielleicht tut sie es noch immer. Sie hat ihrem Herzensverein in der schwierigen Zeit des Insolvenzverfahrens zur Seite gestanden – als Präsidentin in einer Zeit, als nur noch wenige helfen wollten. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Cateringunternehmen half sie auch immer wieder finanziell. Die...
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