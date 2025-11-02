„Ein souveräner Auftritt“: Chemnitzer FC schießt vier Tore beim ZFC Meuselwitz

Chemnitzer FC
Himmelblaue fahren zweiten Sieg in Serie ein.
Der Chemnitzer FC hat in der Fußball-Regionalliga Nordost seine Auswärtsaufgabe beim ZFC Meuselwitz souverän gelöst. Vor reichlich 1000 Zuschauern lieferte die Mannschaft von Cheftrainer Benjamin Duda insgesamt eine reife Leistung ab, gewann gegen die Thüringer 4:1 (2:0) und fuhr somit den zweiten Sieg in Folge ein. In den Anfangsminuten...
