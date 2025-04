Eine Analyse und ihre Folgen: Warum der Chemnitzer FC verdiente Nachwuchstrainer vor die Tür setzt

Scheinbar ohne Not krempelt der Fußball-Regionalligist seine Nachwuchsabteilung um. Aus dem Vorstand werden dafür Gründe genannt, die auf ein zerrüttetes Verhältnis schließen lassen.

Am nächsten Samstag kommt der FC Bayern München ins Sportforum Chemnitz. Nicht etwa zu einem Testspiel. Die U 19 des deutschen Rekordmeisters reist zu einem Punktspiel in der Hauptrunde der neu geschaffenen DFB-Nachwuchsliga an. Für den gastgebenden Chemnitzer FC könnte es dann sogar noch darum gehen, die letzte Chance auf den Einzug ins...