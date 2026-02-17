„Es war grandios“: Blitztorschütze des Chemnitzer FC will weiter Gas geben

Chemnitzer FC
Im Spiel gegen Herbstmeister 1. FC Lok Leipzig erzielte Artur Mergel mit der ersten Aktion nach seiner Einwechslung das Tor zum 3:0. Sein letzter Regionalliga-Treffer lag eine gefühlte Ewigkeit zurück.
Im Jubiläumsspiel des Chemnitzer FC gegen Regionalliga-Tabellenführer 1. FC Lok läuft die 77. Minute im Stadion an der Gellertstraße. Die Anhänger des Gastgebers sind nach einer 2:0-Führung schon in Feierlaune, da spielt CFC-Kapitän Tobias Müller nach einem Leipziger Abspielfehler einen hohen Ball auf den soeben eingewechselten Artur...
