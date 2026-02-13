MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jochen Seitz
Jochen Seitz Bild: Imago
Jochen Seitz
Jochen Seitz Bild: Imago
Chemnitzer FC
Fußball: CFC-Gegner Lok verlängert Vertrag mit Cheftrainer Seitz
Redakteur
Von Thomas Treptow
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Chemnitzer FC empfängt am Sonntag in der Fußball-Regionalliga Spitzenreiter Lok Leipzig. Die Messestädter wollen im zweiten Anlauf den Aufstieg in die 3. Liga schaffen.

Der Chemnitzer FC und Gegner 1. FC Lok Leipzig haben einiges gemeinsam. Die beiden Traditionsvereine wurden beide 1966 gegründet und feiern in diesem Jahr ihren 60-Jährigen. Beide Clubs, die am Sonntag (16 Uhr) ihre Kräfte messen, wollen mittelfristig in die 3. Fußball-Liga aufsteigen, wobei die Messestädter näher dran sind oder bereits...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern
KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert warnt vor dubiosen Schreiben an die Vereine.
Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.
Robin Seidler
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
12.02.2026
5 min.
Sensationsmeister und Schlitzohr: Als Peter Müller mit dem FC Karl-Marx-Stadt die Massen elektrisierte
Peter Müller, der 48 Jahre lang für den FCK/CFC spielte und arbeitete, mit seiner Meistermedaille aus der Saison 1966/67.
Der ehemalige Verteidiger war 48 Jahre lang beim FCK bzw. Chemnitzer FC beschäftigt – als Fußballer, Geschäftsführer und Manager. Auch als Fan hält er den Himmelblauen, die am Sonntag Lok Leipzig empfangen, die Treue.
Thomas Treptow
02.02.2026
4 min.
Ein Neuer beim FSV Zwickau und beim CFC im Winter: Aber wie hat sich die Konkurrenz verstärkt?
Toni Wachsmuth sieht Lok Leipzig noch längst nicht im Ziel. Das heißt: den Staffelsieg verteidigen.
In der Fußball-Regionalliga Nordost krönt sich Chemie Leipzig zum Transferkönig der kalten Jahreszeit. Sportchef Toni Wachsmuth von Spitzenreiter Lok sieht noch vier Vereine in Schlagdistanz.
Thomas Prenzel
18:43 Uhr
3 min.
Erstes Vonn-Video aus Krankenhaus: "Einige harte Tage"
Lindsey Vonn stürzte bei der Olympia-Abfahrt schwer. (Archivbild)
Fünf Tage nach ihrem Sturz bei Olympia meldet sich Skistar Lindsey Vonn erstmals mit einem Video aus der Klinik. Darin deutet die schwer verletzte Amerikanerin an, was noch alles auf sie wartet.
13.02.2026
4 min.
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?
Michael Urbach
Mehr Artikel