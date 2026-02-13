Fußball: CFC-Gegner Lok verlängert Vertrag mit Cheftrainer Seitz

Der Chemnitzer FC empfängt am Sonntag in der Fußball-Regionalliga Spitzenreiter Lok Leipzig. Die Messestädter wollen im zweiten Anlauf den Aufstieg in die 3. Liga schaffen.

Der Chemnitzer FC und Gegner 1. FC Lok Leipzig haben einiges gemeinsam. Die beiden Traditionsvereine wurden beide 1966 gegründet und feiern in diesem Jahr ihren 60-Jährigen. Beide Clubs, die am Sonntag (16 Uhr) ihre Kräfte messen, wollen mittelfristig in die 3. Fußball-Liga aufsteigen, wobei die Messestädter näher dran sind oder bereits...