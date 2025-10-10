Fußball: CFC-Torjäger Bozic zwei Spiele gesperrt

Chemnitzer FC
Das NOFV-Sportgericht nimmt Dejan Bozic für zwei Regionalligapartien aus dem Rennen, im Sachsenpokal ist der Stürmer der Himmelblauen jedoch spielberechtigt.
Der Chemnitzer FC muss zwei Regionalligapartien ohne seinen besten Torschützen Dejan Bozic auskommen. Wie die Himmelblauen mitteilten, sperrte das Sportgericht des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV) den 32-Jährigen wegen seiner Roten Karte aus dem Spiel gegen Eilenburg für zwei Spiele. Der CFC akzeptierte die Sperre. In der...
