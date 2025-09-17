Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Chemnitzer Jubel nach dem 1:0-Führungstreffer durch Johannes Pistol.
Chemnitzer Jubel nach dem 1:0-Führungstreffer durch Johannes Pistol.
Chemnitzer FC
Fußball-Regionalliga: Chemnitzer FC überzeugt gegen Halleschen FC
Von Knut Berger
Die Himmelblauen gewinnen gegen den HFC überraschend deutlich mit 3:0 (2:0). Für den CFC ist es der zweite Sieg in Folge.

Dem Chemnitzer FC ist es gelungen, seinen Auswärtssieg beim SV Babelsberg 03 auf heimischen Rasen zu veredeln. Gegen den Halleschen FC gewannen die Himmelblauen vor reichlich 6300 Zuschauer hochverdient 3:0 (2:0) und fügten dem Gegner damit die erste Saisonniederlage zu. Durch den vierten Saison-Dreier kletterte die Mannschaft von Chefcoach...
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
09:16 Uhr
2 min.
Wohnungsbau: 30 Prozent mehr Genehmigungen im Juli
In Deutschland wird wieder mehr gebaut. (Archivbild)
In Deutschland könnten wieder mehr Wohnungen gebaut werden. Allerdings waren die Zahlen im Vorjahresmonat auch sehr schwach. Reicht das Plus, um die Wohnungsnot in Städten zu lindern?
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
07.09.2025
2 min.
Chemnitzer FC zieht souverän in die nächste Pokalrunde ein
Torjubel bei den CFC-Kickern.
Die Himmelblauen haben ihre Aufgabe im Fußball-Sachsenpokal sicher gelöst und den FC Blau-Weiß Leipzig 7:0 (6:0) bezwungen.
Knut Berger
13.09.2025
3 min.
Chemnitzer FC holt in Unterzahl ersten Auswärtssieg der Saison
Artur Mergel (r.) und Johannes Pistol (l.) freuen sich mit Dejan Bozic über das 1:0.
Der Chemnitzer FC hat in der Fußball-Regionalliga Nordost mit einer absoluten Energieleistung mit 1:0 beim SV Babelsberg gewonnen.
Knut Berger
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
Mehr Artikel