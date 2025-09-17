Fußball-Regionalliga: Chemnitzer FC überzeugt gegen Halleschen FC

Die Himmelblauen gewinnen gegen den HFC überraschend deutlich mit 3:0 (2:0). Für den CFC ist es der zweite Sieg in Folge.

Dem Chemnitzer FC ist es gelungen, seinen Auswärtssieg beim SV Babelsberg 03 auf heimischen Rasen zu veredeln. Gegen den Halleschen FC gewannen die Himmelblauen vor reichlich 6300 Zuschauer hochverdient 3:0 (2:0) und fügten dem Gegner damit die erste Saisonniederlage zu. Durch den vierten Saison-Dreier kletterte die Mannschaft von Chefcoach... Dem Chemnitzer FC ist es gelungen, seinen Auswärtssieg beim SV Babelsberg 03 auf heimischen Rasen zu veredeln. Gegen den Halleschen FC gewannen die Himmelblauen vor reichlich 6300 Zuschauer hochverdient 3:0 (2:0) und fügten dem Gegner damit die erste Saisonniederlage zu. Durch den vierten Saison-Dreier kletterte die Mannschaft von Chefcoach...