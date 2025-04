Gescheitertes Comeback, gellende Pfiffe und offene Fragen: So lief die Mitgliederversammlung des Chemnitzer FC

Fast fünf Stunden lang hielten die 364 Anwesenden aus. Brennend interessierten sie vor allem eine Wahl, eine Vorstandsentlastung und die Begründung für eine Umstrukturierung im Nachwuchs.

Um sich an die letzte Mitgliederversammlung ohne besondere Vorkommnisse zu erinnern, müssen Anhänger des Chemnitzer FC lang zurückdenken. Irgendwas war in den vergangenen Jahren immer, nicht selten ging es hitzig zu. So auch am Dienstagabend in den VIP-Räumen des Stadions an der Gellertstraße. Was der Verein in seiner eigenen Pressemitteilung...