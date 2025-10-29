„Jetzt könnte es hässlich werden“: Rechtsstreit zwischen Chemnitzer FC und Polster Catering geht in die nächste Runde

Chemnitzer FC
Vor mehr als einem Jahr hatten die Mitglieder des Fußballvereins für eine Fortsetzung der gerichtlichen Auseinandersetzung mit dem einstigen Caterer und der Ex-Präsidentin gestimmt. Am Mittwoch war es nun so weit. Und eine Einigung ist in weiter Ferne.
Für ein paar Monate war es deutlich ruhiger geworden um die ehemalige Vereinspräsidentin des Chemnitzer FC, Romy Polster, ihre Cateringfirma und deren Auseinandersetzung mit dem Fußball-Regionalligisten. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im September 2024 hatte es zwar ein eindeutiges Votum dafür gegeben, dass der Verein den...
