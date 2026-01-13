Mit Gedenk-Choreo für verstorbene Fans: So lief das erste Testspiel des Chemnitzer FC gegen Fortuna Köln

Chemnitzer FC
Im Duell mit dem Tabellenführer der Regionalliga West trennten sich die Himmelblauen 3:3. Was in den 90 Minuten auffiel.
Kurz vor Schluss haben sie den Ausgleich bekommen. Trotzdem können die Fußballer des Chemnitzer FC auf die Leistung im ersten Testspiel während ihres Türkei-Trainingslagers durchaus stolz sein. Denn als Tabellenzehnter der Regionalliga Nordost war das 3:3 gegen den SC Fortuna Köln (Tabellenführer der Regionalliga West) ein durchaus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.