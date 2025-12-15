MENÜ
Ex-Präsident Mathias Hänel während der Mitgliederversammlung des Chemnitzer FC im April dieses Jahres. Damals scheiterte er noch beim Versuch, in den Aufsichtsrat gewählt zu werden.
Ex-Präsident Mathias Hänel während der Mitgliederversammlung des Chemnitzer FC im April dieses Jahres. Damals scheiterte er noch beim Versuch, in den Aufsichtsrat gewählt zu werden. Bild: Alexander Trienitz
Chemnitzer FC
Nun doch: Ex-Präsident Mathias Hänel ist zurück in der Führungsebene des Chemnitzer FC
Von Thomas Reibetanz
Bei der Mitgliederversammlung im April scheiterte der umstrittene Kandidat noch mit dem Versuch, in den Aufsichtsrat gewählt zu werden. Nach Weihnachten wird er dem Gremium nun aber angehören.

Es war ein kleiner Knall, der am Ende aber eher leise verpuffte: Im Frühjahr dieses Jahres hatte mit Mathias Hänel ein in der Fanszene umstrittener Mann seine Kandidatur für einen Sitz im Aufsichtsrat des Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC bekanntgegeben. Umstritten ist der 61-jährige Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Klinikum...
