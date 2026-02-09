MENÜ
Philipp Pentke (l.), hier beim Sachsenpokalsieg 2015, war und ist bei den CFC-Fans beliebt.
Philipp Pentke (l.), hier beim Sachsenpokalsieg 2015, war und ist bei den CFC-Fans beliebt. Bild: Ralph Koehler/Archiv
Chemnitzer FC
Philipp Pentke ist der Torwart der Legenden-Elf des Chemnitzer FC
Von Torsten Ewers, Thomas Reibetanz
2222 Fans der Himmelblauen haben online die beste Mannschaft aus 60 Jahren Vereinsgeschichte gewählt. Das Team wird in dieser Woche nach und nach bekanntgegeben. Im Tor steht ein gebürtiger Freiberger.

Der erste Spieler der Legenden-Elf des Chemnitzer FC ist mit Philipp Pentke ein Torhüter, der bis zum vergangenen Sommer noch selbst bei einem Profiverein unter Vertrag stand. Beim 1. FC Köln war der Keeper in der Schlussphase der Saison hinter Marvin Schwäbe die Nummer zwei beim „EffZeh“ und feierte dort den Aufstieg von der 2. in die 1....
Erschienen am: 09.02.2026 | 17:34 Uhr
