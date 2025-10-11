Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Chemnitzer FC hat standesgemäß beim VfB Annaberg 09 gewonnen und ist in das Achtelfinale im „Wernesgrüner Sachsenpokal“ eingezogen.
Der Chemnitzer FC hat standesgemäß beim VfB Annaberg 09 gewonnen und ist in das Achtelfinale im „Wernesgrüner Sachsenpokal“ eingezogen. Bild: Marcus Hengst
Chemnitzer FC
Sachsenpokal: Chemnitzer FC gibt sich keine Blöße und siegt in Annaberg
Von Marcus Hengst
Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC ist seiner Favoritenrolle in der dritten Runde im „Sachsenpokal beim VfB Annaberg 09 gerecht geworden. Vor 1.799 Zuschauern besiegte der Viert- den Siebtligisten mit 3:0 und steht damit im Achtelfinale.

Der Chemnitzer FC hat – trotz einiger Personalsorgen – das Drittrundenspiel im „Wernesgrüner Sachsenpokal“ beim VfB Annaberg 09 mit 3:0 für sich entschieden. Vor 1799 Zuschauern auf dem „Kurt-Löser-Sportplatz“ erzielten Alberico, Mergel und Stockinger die Treffer für die Himmelblauen. Bei den von den Behörden als Sicherheitsspiel...
