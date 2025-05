Sommerfahrplan des Chemnitzer FC: Diese Testspiele stehen fest

30 Tage Sommerurlaub genehmigt Cheftrainer Benjamin Duda den Himmelblauen, dann aber ruft die Vorbereitung auf die neue Saison. Am 18. Juni ist Trainingsstart.

Chemnitz. Vom 25. bis 27. Juli startet die Regionalliga Nordost in die neue Saison 2025/26. Um entsprechend gewappnet zu sein, bittet Cheftrainer Benjamin Duda die Kicker des Chemnitzer FC ab dem 18. Juni regelmäßig zum Training. Der Startschuss wird im Sportforum vollzogen. Bis es wieder um Punkte geht, stehen insgesamt acht Vorbereitungsspiele auf dem Programm.

Schon während des 30-tägigen Sommerurlaubs, der vom 19. Mai bis 18. Juni dauert, ist individuelles Training angesagt. „Um körperlich gut vorbereitet in die fünfwöchige Vorbereitung zu starten“, so Chef-Coach Duda, der nicht nur an der körperlichen Basis arbeiten möchte. Auch taktische Abläufe sollen geschärft werden. Duda: „Wir wollen von Anfang an vermitteln, wofür unser Spiel stehen soll – Intensität ist unsere Identität. Dazu gehören klare Abläufe, hohes Tempo und eine gemeinsame Spielidee.“

Laut Sportdirektor Chris Löwe soll auf die Trainingsinfrastruktur vor Ort zurückgegriffen werden. Ein Sommertrainingslager gibt es nicht. Stattdessen sind Teamevents geplant, um auch die Neuzugänge zu integrieren.

Sechs der acht Testspielgegner stehen bereits fest, heißt es von Vereinsseite, darunter Partien bei Rotation Göritzhain, dem Hartmannsdorfer SV, dem Oelsnitzer FC sowie ein Regionalliga-Duell bei der SpVgg Bayreuth. Termin für die Saisoneröffnung wird der 19. Juli sein. Gegen wen die Himmelblauen ihre Generalprobe vor dem Ligastart bestreiten, ist aber noch offen. (tka)

Folgende Testspiele wurden vereinbart: