MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
EX-CFC-Präsidentin Romy Polster sagte am Donnerstag im Prozess gegen den Verein aus.
EX-CFC-Präsidentin Romy Polster sagte am Donnerstag im Prozess gegen den Verein aus. Bild: IMAGO/Picture Point
Grit Hoffmann, hier bei einer Mitgliederversammlung 2019, war bis 2023 als Prokuristin beim CFC tätig.
Grit Hoffmann, hier bei einer Mitgliederversammlung 2019, war bis 2023 als Prokuristin beim CFC tätig. Bild: imago images/Picture Point
Ex-Bundesligaspieler Marc Arnold war ab März 2021 Sportgeschäftsführer beim Chemnitzer FC.
Ex-Bundesligaspieler Marc Arnold war ab März 2021 Sportgeschäftsführer beim Chemnitzer FC. Bild: IMAGO/Picture Point
EX-CFC-Präsidentin Romy Polster sagte am Donnerstag im Prozess gegen den Verein aus.
EX-CFC-Präsidentin Romy Polster sagte am Donnerstag im Prozess gegen den Verein aus. Bild: IMAGO/Picture Point
Grit Hoffmann, hier bei einer Mitgliederversammlung 2019, war bis 2023 als Prokuristin beim CFC tätig.
Grit Hoffmann, hier bei einer Mitgliederversammlung 2019, war bis 2023 als Prokuristin beim CFC tätig. Bild: imago images/Picture Point
Ex-Bundesligaspieler Marc Arnold war ab März 2021 Sportgeschäftsführer beim Chemnitzer FC.
Ex-Bundesligaspieler Marc Arnold war ab März 2021 Sportgeschäftsführer beim Chemnitzer FC. Bild: IMAGO/Picture Point
Chemnitzer FC
Vorwurf Prozessbetrug: So lief die Zeugenbefragung im Rechtsstreit zwischen dem Chemnitzer FC und Polster Catering
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor dem Oberlandesgericht in Dresden sagte auch die ehemalige CFC-Präsidentin Romy Polster aus. Ex-Geschäftsführer Marc Arnold war ebenfalls da. Für ihn geht es schon am Freitag wieder vor Gericht.

Hat die ehemalige Präsidentin des Chemnitzer FC Romy Polster in Bezug auf den Zeitpunkt einer Zahlung von 70.000 Euro durch ihr Cateringunternehmen an den Verein gelogen? Auf diese eine Frage hat sich der Rechtsstreit zwischen der Polster Sport Catering GmbH und dem Fußball-Regionalligisten reduziert. Bei der Verhandlung am Oberlandesgericht in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
4 min.
Doch kein Verkündungstermin am Oberlandesgericht: Wie es im Rechtsstreit zwischen dem Chemnitzer FC und Polster Catering weitergeht
Ex-Vereinspräsidentin Romy Polster (links) und CFC-Geschäftsstellenleiter Tommy Haeder sind die Gesichter des Rechtsstreites zwischen dem Cateringunternehmen und dem Fußball-Regionalligisten.
An diesem Mittwoch sollte in Dresden erklärt werden, ob es zu einer Beweisaufnahme mit Zeugen kommt, die laut Richter „hässlich“ werden könnte. Der Termin ist gestrichen. Es gibt neue Entwicklungen.
Thomas Reibetanz
29.10.2025
7 min.
„Jetzt könnte es hässlich werden“: Rechtsstreit zwischen Chemnitzer FC und Polster Catering geht in die nächste Runde
Bald könnte es dazu kommen, dass die ehemalige CFC-Präsidentin Romy Polster (hier bei der Mitgliederversammlung im April dieses Jahres) vor Gericht aussagen muss. Es geht dann in erster Linie darum, ob es einen versuchten Prozessbetrug gab.
Vor mehr als einem Jahr hatten die Mitglieder des Fußballvereins für eine Fortsetzung der gerichtlichen Auseinandersetzung mit dem einstigen Caterer und der Ex-Präsidentin gestimmt. Am Mittwoch war es nun so weit. Und eine Einigung ist in weiter Ferne.
Thomas Reibetanz
12:30 Uhr
3 min.
Coca-Cola-Truck auf dem Freiberger Schloßplatz: So ist der Plan
Coca-Cola Trucks 2023 in der Nähe von München.
Demos, Maifeuer, Pumptrack, Bergparade - der Schloßplatz hat schon viel erlebt. Am Dienstag hält dort der Weihnachtstruck. Parken, Toiletten und Verpflegung: Das erwartet Gäste, Anwohner und Händler.
Cornelia Schönberg
07:18 Uhr
2 min.
Selbstgemachter Döner von Bruno Erfurt
Tiktok-Trend: Selbst gemachter Döner.
Für viele ist Döner nur ein Fastfood, das man auf der Straße essen kann. Doch was ist, wenn man eine gesündere und genauso leckere Alternative zu Hause zaubern kann? Diese Variante geht ganz einfach im Backofen und ist innerhalb von wenigen Minuten mit wenigen Handgriffen gemacht
Bruno Erfurt
16:30 Uhr
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
07:00 Uhr
2 min.
Schokoladenpfeffer gibt Dessert und Wild eine Kakaonote
Schokoladenpfeffer zählt zu den Lang- oder Stangenpfeffern.
Haben Sie schon einmal etwas von Schokoladenpfeffer gehört? Bereits das Wort lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wie das Gewürz aussieht, wo es herkommt - und wie Sie es einsetzen können.
Mehr Artikel