Vorwurf Prozessbetrug: So lief die Zeugenbefragung im Rechtsstreit zwischen dem Chemnitzer FC und Polster Catering

Chemnitzer FC
Vor dem Oberlandesgericht in Dresden sagte auch die ehemalige CFC-Präsidentin Romy Polster aus. Ex-Geschäftsführer Marc Arnold war ebenfalls da. Für ihn geht es schon am Freitag wieder vor Gericht.
Hat die ehemalige Präsidentin des Chemnitzer FC Romy Polster in Bezug auf den Zeitpunkt einer Zahlung von 70.000 Euro durch ihr Cateringunternehmen an den Verein gelogen? Auf diese eine Frage hat sich der Rechtsstreit zwischen der Polster Sport Catering GmbH und dem Fußball-Regionalligisten reduziert. Bei der Verhandlung am Oberlandesgericht in...
