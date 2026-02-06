MENÜ
Schon nach zwei Minuten konnte der CFC in Magdeburg feiern.
Bild: Marcus Hengst
Schon nach zwei Minuten konnte der CFC in Magdeburg feiern.
Bild: Marcus Hengst
Chemnitzer FC
Zu schnell für die eigenen Fans: Chemnitzer FC feiert nach Blitzstart Auswärtssieg beim 1. FC Magdeburg II
Redakteur
Von Torsten Ewers
In der Fußball-Regionalliga ist dem Team von Benjamin Duda ein guter Start nach der Winterpause gelungen. Vor allem, weil sich die Spieler zu Beginn hellwach zeigten.

Das ging flott. Keine zwei Minuten waren in der Fußball-Regionalliga in der Avnet Arena in Magdeburg gespielt, da schoss der Chemnitzer FC bereits sein erstes Pflichtspieltor nach der Winterpause. Nach einem Einwurf in der eigenen Hälfte spielten die Chemnitzer schnell in die Spitze und überrumpelten die Hintermannschaft des 1. FC Magdeburg II....
