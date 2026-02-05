80 Jahre Erzgebirge Aue: Schädlich, Lindemann, Dotchev & Co. – alle Trainer im Überblick

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Drei Trainer der langen Vereinsgeschichte: Gerd Schädlich, Lutz Lindemann und Pavel Dotchev.
Drei Trainer der langen Vereinsgeschichte: Gerd Schädlich, Lutz Lindemann und Pavel Dotchev. Bild: Picture Point (3)/Fotomontage: Freie Presse
Walter Fritzsch, hier in einem Radio-Interview, war ein akribischer Trainer.
Walter Fritzsch, hier in einem Radio-Interview, war ein akribischer Trainer. Bild: FP/Archiv
Bringfried Müller, genannt „Binges“, begrüßt in dieser Szene als Aue-Trainer den damaligen FCK-Spieler Wilfried Göcke.
Bringfried Müller, genannt „Binges“, begrüßt in dieser Szene als Aue-Trainer den damaligen FCK-Spieler Wilfried Göcke. Bild: FP/Archiv
Erst Wismut-Torhüter, dann Wismut-Trainer: Manfred Fuchs.
Erst Wismut-Torhüter, dann Wismut-Trainer: Manfred Fuchs. Bild: FP/Archiv
Während der Saison 1983/84: Peter Höhne (2.v.l.) im Interview mit Cheftrainer Hans-Ulrich Thomale (l.), Harald Mothes (2.v.r.) und Torhüter Jörg Weißflog.
Während der Saison 1983/84: Peter Höhne (2.v.l.) im Interview mit Cheftrainer Hans-Ulrich Thomale (l.), Harald Mothes (2.v.r.) und Torhüter Jörg Weißflog. Bild: FP/Archiv
21. Mai 1988: Freude bei Co-Trainer Konrad Schaller, Cheftrainer Jürgen Escher und Kapitän Jörg Weißflog (v.l.n.r.) nach dem 1:1 gegen den BFC Dynamo.
21. Mai 1988: Freude bei Co-Trainer Konrad Schaller, Cheftrainer Jürgen Escher und Kapitän Jörg Weißflog (v.l.n.r.) nach dem 1:1 gegen den BFC Dynamo. Bild: Frank Kruczynski
Vor vier Jahren beim Auer Fanprojekt wiedervereint: Harald Mothes (li.) und Hans-Ulrich Thomale (re.).
Vor vier Jahren beim Auer Fanprojekt wiedervereint: Harald Mothes (li.) und Hans-Ulrich Thomale (re.). Bild: Ralf Wendland/Archiv
Lutz Lindemann bewegte in seiner Zeit als Trainer und Manager (1992 bis 2003) viel Positives für den FC Erzgebirge Aue.
Lutz Lindemann bewegte in seiner Zeit als Trainer und Manager (1992 bis 2003) viel Positives für den FC Erzgebirge Aue. Bild: Frank Kruczynski
Trainerlegende Gerd Schädlich führte den FC Erzgebirge im Jahr 2003 in die 2. Bundesliga.
Trainerlegende Gerd Schädlich führte den FC Erzgebirge im Jahr 2003 in die 2. Bundesliga. Bild: Frank Kruczynski
Unter Rico Schmitt standen die Veilchen sogar zwischenzeitlich an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga.
Unter Rico Schmitt standen die Veilchen sogar zwischenzeitlich an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Bild: PICTURE POINT
Für seine temperamentvollen Ausbrüche an der Seitenlinie bekannt: Tomislav Stipic, hier beim 4:1-Erfolg gegen den TSV 1860 München am 19. Oktober 2014.
Für seine temperamentvollen Ausbrüche an der Seitenlinie bekannt: Tomislav Stipic, hier beim 4:1-Erfolg gegen den TSV 1860 München am 19. Oktober 2014. Bild: Frank Kruczynski
Pavel Dotchev, hier neben Co-Trainer Robin Lenk, führte den FC Erzgebirge Aue in der Saison 2015/16 zurück in die 2. Bundesliga.
Pavel Dotchev, hier neben Co-Trainer Robin Lenk, führte den FC Erzgebirge Aue in der Saison 2015/16 zurück in die 2. Bundesliga. Bild: Picture Point
Domenico Tedesco stand elfmal an der Seitenlinie des FC Erzgebirge. Hier zum ersten Mal im Spiel gegen den Karlsruher SC.
Domenico Tedesco stand elfmal an der Seitenlinie des FC Erzgebirge. Hier zum ersten Mal im Spiel gegen den Karlsruher SC. Bild: Frank Kruczynski
Marc Hensel ist in Aue mehrmals als Interimstrainer eingesprungen.
Marc Hensel ist in Aue mehrmals als Interimstrainer eingesprungen. Bild: Frank Kruczynski
Neuer Cheftrainer im Erzgebirge: Christoph Dabrowski.
Neuer Cheftrainer im Erzgebirge: Christoph Dabrowski. Bild: PICTURE POINT
Drei Trainer der langen Vereinsgeschichte: Gerd Schädlich, Lutz Lindemann und Pavel Dotchev.
Drei Trainer der langen Vereinsgeschichte: Gerd Schädlich, Lutz Lindemann und Pavel Dotchev. Bild: Picture Point (3)/Fotomontage: Freie Presse
Walter Fritzsch, hier in einem Radio-Interview, war ein akribischer Trainer.
Walter Fritzsch, hier in einem Radio-Interview, war ein akribischer Trainer. Bild: FP/Archiv
Bringfried Müller, genannt „Binges“, begrüßt in dieser Szene als Aue-Trainer den damaligen FCK-Spieler Wilfried Göcke.
Bringfried Müller, genannt „Binges“, begrüßt in dieser Szene als Aue-Trainer den damaligen FCK-Spieler Wilfried Göcke. Bild: FP/Archiv
Erst Wismut-Torhüter, dann Wismut-Trainer: Manfred Fuchs.
Erst Wismut-Torhüter, dann Wismut-Trainer: Manfred Fuchs. Bild: FP/Archiv
Während der Saison 1983/84: Peter Höhne (2.v.l.) im Interview mit Cheftrainer Hans-Ulrich Thomale (l.), Harald Mothes (2.v.r.) und Torhüter Jörg Weißflog.
Während der Saison 1983/84: Peter Höhne (2.v.l.) im Interview mit Cheftrainer Hans-Ulrich Thomale (l.), Harald Mothes (2.v.r.) und Torhüter Jörg Weißflog. Bild: FP/Archiv
21. Mai 1988: Freude bei Co-Trainer Konrad Schaller, Cheftrainer Jürgen Escher und Kapitän Jörg Weißflog (v.l.n.r.) nach dem 1:1 gegen den BFC Dynamo.
21. Mai 1988: Freude bei Co-Trainer Konrad Schaller, Cheftrainer Jürgen Escher und Kapitän Jörg Weißflog (v.l.n.r.) nach dem 1:1 gegen den BFC Dynamo. Bild: Frank Kruczynski
Vor vier Jahren beim Auer Fanprojekt wiedervereint: Harald Mothes (li.) und Hans-Ulrich Thomale (re.).
Vor vier Jahren beim Auer Fanprojekt wiedervereint: Harald Mothes (li.) und Hans-Ulrich Thomale (re.). Bild: Ralf Wendland/Archiv
Lutz Lindemann bewegte in seiner Zeit als Trainer und Manager (1992 bis 2003) viel Positives für den FC Erzgebirge Aue.
Lutz Lindemann bewegte in seiner Zeit als Trainer und Manager (1992 bis 2003) viel Positives für den FC Erzgebirge Aue. Bild: Frank Kruczynski
Trainerlegende Gerd Schädlich führte den FC Erzgebirge im Jahr 2003 in die 2. Bundesliga.
Trainerlegende Gerd Schädlich führte den FC Erzgebirge im Jahr 2003 in die 2. Bundesliga. Bild: Frank Kruczynski
Unter Rico Schmitt standen die Veilchen sogar zwischenzeitlich an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga.
Unter Rico Schmitt standen die Veilchen sogar zwischenzeitlich an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Bild: PICTURE POINT
Für seine temperamentvollen Ausbrüche an der Seitenlinie bekannt: Tomislav Stipic, hier beim 4:1-Erfolg gegen den TSV 1860 München am 19. Oktober 2014.
Für seine temperamentvollen Ausbrüche an der Seitenlinie bekannt: Tomislav Stipic, hier beim 4:1-Erfolg gegen den TSV 1860 München am 19. Oktober 2014. Bild: Frank Kruczynski
Pavel Dotchev, hier neben Co-Trainer Robin Lenk, führte den FC Erzgebirge Aue in der Saison 2015/16 zurück in die 2. Bundesliga.
Pavel Dotchev, hier neben Co-Trainer Robin Lenk, führte den FC Erzgebirge Aue in der Saison 2015/16 zurück in die 2. Bundesliga. Bild: Picture Point
Domenico Tedesco stand elfmal an der Seitenlinie des FC Erzgebirge. Hier zum ersten Mal im Spiel gegen den Karlsruher SC.
Domenico Tedesco stand elfmal an der Seitenlinie des FC Erzgebirge. Hier zum ersten Mal im Spiel gegen den Karlsruher SC. Bild: Frank Kruczynski
Marc Hensel ist in Aue mehrmals als Interimstrainer eingesprungen.
Marc Hensel ist in Aue mehrmals als Interimstrainer eingesprungen. Bild: Frank Kruczynski
Neuer Cheftrainer im Erzgebirge: Christoph Dabrowski.
Neuer Cheftrainer im Erzgebirge: Christoph Dabrowski. Bild: PICTURE POINT
FC Erzgebirge Aue
80 Jahre Erzgebirge Aue: Schädlich, Lindemann, Dotchev & Co. – alle Trainer im Überblick
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit 1946 haben 44 verschiedene Trainer in Aue an der Seitenlinie gestanden. Die „Freie Presse“ bietet einen Überblick über 80 Jahre Fußballgeschichte.

Am 4. März feiert der FC Erzgebirge Aue seinen 80. Geburtstag. Der Fußball-Drittligist hat eine große Jubiläumsparty im Erzgebirgsstadion angekündigt, bei der in Spielfilmlänge auf die reiche Tradition geblickt und das Vereinsbestehen zelebriert werden soll. Passend zur gegenwärtigen, sportlichen Situation und dem jüngsten Trainerwechsel...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:48 Uhr
2 min.
Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar
Amazon schockierte die Börse mit seinen Investitionsplänen.
Tech-Riesen überbieten sich gerade mit gewaltigen Investitionen in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Amazon will auch bei Satelliten und Robotik mitmischen. Das geht ins Geld.
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
04.01.2026
4 min.
Der höchste Punkt, der größte Spielplatz, der älteste Mensch: Diese Fakten über Chemnitz sollten Sie kennen
Höchstes Gebäude, heißester Tag, höchster Berg und größte Freizeitanlage.
Der höchste Chemnitzer Rekord ist die bunte Esse mit 302 Metern. Rechnet man die Höhe des Standortes in Furth dazu, würde sie auch den höchsten natürlichen Punkt der Stadt überragen.
Ronny Schilder und Christian Mathea
17:30 Uhr
4 min.
Steht das Landeserziehungsgeld in Sachsen vor dem Aus - oder vor einer Reform?
Nur noch Sachsen unterstützt Eltern mit einem freiwilligen Landeserziehungsgeld - das indes immer seltener Abnehmer findet.
Inzwischen gewährt deutschlandweit nur noch der Freistaat Eltern einen freiwilligen Extra-Bonus. Doch 2025 wurde der so wenig abgerufen wie noch nie zuvor. Die Koalition sieht Handlungsbedarf.
Tino Moritz
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
Mehr Artikel