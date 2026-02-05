80 Jahre Erzgebirge Aue: Schädlich, Lindemann, Dotchev & Co. – alle Trainer im Überblick

Drei Trainer der langen Vereinsgeschichte: Gerd Schädlich, Lutz Lindemann und Pavel Dotchev. Bild: Picture Point (3)/Fotomontage: Freie Presse

Walter Fritzsch, hier in einem Radio-Interview, war ein akribischer Trainer. Bild: FP/Archiv

Bringfried Müller, genannt „Binges“, begrüßt in dieser Szene als Aue-Trainer den damaligen FCK-Spieler Wilfried Göcke. Bild: FP/Archiv

Erst Wismut-Torhüter, dann Wismut-Trainer: Manfred Fuchs. Bild: FP/Archiv

Während der Saison 1983/84: Peter Höhne (2.v.l.) im Interview mit Cheftrainer Hans-Ulrich Thomale (l.), Harald Mothes (2.v.r.) und Torhüter Jörg Weißflog. Bild: FP/Archiv

21. Mai 1988: Freude bei Co-Trainer Konrad Schaller, Cheftrainer Jürgen Escher und Kapitän Jörg Weißflog (v.l.n.r.) nach dem 1:1 gegen den BFC Dynamo. Bild: Frank Kruczynski

Vor vier Jahren beim Auer Fanprojekt wiedervereint: Harald Mothes (li.) und Hans-Ulrich Thomale (re.). Bild: Ralf Wendland/Archiv

Lutz Lindemann bewegte in seiner Zeit als Trainer und Manager (1992 bis 2003) viel Positives für den FC Erzgebirge Aue. Bild: Frank Kruczynski

Trainerlegende Gerd Schädlich führte den FC Erzgebirge im Jahr 2003 in die 2. Bundesliga. Bild: Frank Kruczynski

Unter Rico Schmitt standen die Veilchen sogar zwischenzeitlich an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Bild: PICTURE POINT

Für seine temperamentvollen Ausbrüche an der Seitenlinie bekannt: Tomislav Stipic, hier beim 4:1-Erfolg gegen den TSV 1860 München am 19. Oktober 2014. Bild: Frank Kruczynski

Pavel Dotchev, hier neben Co-Trainer Robin Lenk, führte den FC Erzgebirge Aue in der Saison 2015/16 zurück in die 2. Bundesliga. Bild: Picture Point

Domenico Tedesco stand elfmal an der Seitenlinie des FC Erzgebirge. Hier zum ersten Mal im Spiel gegen den Karlsruher SC. Bild: Frank Kruczynski

Marc Hensel ist in Aue mehrmals als Interimstrainer eingesprungen. Bild: Frank Kruczynski