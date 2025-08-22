Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
FCE-Cheftrainer Jens Härtel und seine Mannschaft haben mit dem TSV Havelse eine harte Nuss zu knacken.
FCE-Cheftrainer Jens Härtel und seine Mannschaft haben mit dem TSV Havelse eine harte Nuss zu knacken.
FC Erzgebirge Aue
Aue-Coach erwartet Geduldsspiel gegen kompakten Aufsteiger
Redakteur
Von Thomas Treptow
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der FC Erzgebirge empfängt am Sonntag in der Dritten Fußball-Liga den TSV Havelse und will sein Punkte- und Torekonto aufbessern. Das wird auch langsam Zeit.

Beim ersten Mal soll es bekanntlich am schönsten sein. Und da der FC Erzgebirge Aue am Sonntag (16.30 Uhr) zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte überhaupt auf den TSV Havelse trifft, wissen die Veilchen hoffentlich, wie sie das Spiel zu ihren Gunsten entscheiden. FCE-Cheftrainer Jens Härtel erwartet gegen den Drittliga-Aufsteiger ein...
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
24.08.2025
5 min.
Mit Rücken und mit Köpfchen: Erzgebirge Aue feiert gegen Havelse den ersten Saisonsieg
Luan Simnica (rechts) ebnete den Veilchen mit seinem Ausgleichstreffer den Weg zum ersten Saisonsieg.
Am dritten Spieltag ist der Härtel-Elf der erste Dreier gelungen: Gegen den TSV Havelse haben die Auer mit 2:1 (0:1) gewonnen.
Paul Steinbach
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
18:08 Uhr
4 min.
Ein Tor des Willens: Uhlmann avanciert zum Matchwinner des FC Erzgebirge Aue
Eric Uhlmann (vorn) erzielte seinen ersten Treffer für die Veilchen – prompt ein wichtiges.
Neuzugang Eric Uhlmann köpfte am Sonntag seine Veilchen zum ersten Saisonsieg und belohnte sich selbst für eine couragierte Leistung.
Paul Steinbach
Mehr Artikel