Aue-Coach erwartet Geduldsspiel gegen kompakten Aufsteiger

Der FC Erzgebirge empfängt am Sonntag in der Dritten Fußball-Liga den TSV Havelse und will sein Punkte- und Torekonto aufbessern. Das wird auch langsam Zeit.

Beim ersten Mal soll es bekanntlich am schönsten sein. Und da der FC Erzgebirge Aue am Sonntag (16.30 Uhr) zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte überhaupt auf den TSV Havelse trifft, wissen die Veilchen hoffentlich, wie sie das Spiel zu ihren Gunsten entscheiden. FCE-Cheftrainer Jens Härtel erwartet gegen den Drittliga-Aufsteiger ein...