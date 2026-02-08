Aufbruchsstimmung beim FC Erzgebirge Aue? Das sagen Fans nach dem torlosen Unentschieden

Christoph Dabrowski hat das erste Spiel als Trainer von Erzgebirge Aue absolviert. Der große Kampf seines Teams blieb aber ohne Tor. Weshalb die Fans trotzdem voller Zuversicht sind.

Die Premiere von Christoph Dabrowski als Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue ist nicht schief gegangen. Allerdings war am Samstagnachmittag gegen den 1. FC Saarbrücken auch nicht mehr als ein torloses Unentschieden drin. So brach nach dem Abpfiff auch unter den Fans keine Euphorie aus.