Kim Tippmer (r.) mag den neuen Aue-Trainer. Er sei aktiver, sagt sie. Die Cranzahlerin war mit ihrer Familie am Samstag im Stadion und drückte dem Team die Daumen.
Kim Tippmer (r.) mag den neuen Aue-Trainer. Er sei aktiver, sagt sie. Die Cranzahlerin war mit ihrer Familie am Samstag im Stadion und drückte dem Team die Daumen. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Die Mannschaft nach dem Abpfiff auf dem Weg zur Fantribüne.
Die Mannschaft nach dem Abpfiff auf dem Weg zur Fantribüne. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Die Westtribüne mit den Aue-Fans im Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken.
Die Westtribüne mit den Aue-Fans im Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken. Bild: Katja Lippmann-Wagner
FC Erzgebirge Aue
Aufbruchsstimmung beim FC Erzgebirge Aue? Das sagen Fans nach dem torlosen Unentschieden
Von Katja Lippmann-Wagner
Christoph Dabrowski hat das erste Spiel als Trainer von Erzgebirge Aue absolviert. Der große Kampf seines Teams blieb aber ohne Tor. Weshalb die Fans trotzdem voller Zuversicht sind.

Die Premiere von Christoph Dabrowski als Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue ist nicht schief gegangen. Allerdings war am Samstagnachmittag gegen den 1. FC Saarbrücken auch nicht mehr als ein torloses Unentschieden drin. So brach nach dem Abpfiff auch unter den Fans keine Euphorie aus.
