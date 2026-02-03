MENÜ
Christoph Dabrowski ist neuer Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue.
Christoph Dabrowski ist neuer Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue. Bild: Paul Steinbach
Christoph Dabrowski (r.), hier im Kopfballduell mit Sebastian Glasner (l.), war das ein oder andere Mal als Spieler im Erzgebirgsstadion zu Gast ...
Christoph Dabrowski (r.), hier im Kopfballduell mit Sebastian Glasner (l.), war das ein oder andere Mal als Spieler im Erzgebirgsstadion zu Gast ... Bild: Frank Kruczynski
... und auch als Trainer, hier in der Saison 2021/22 als Chefcoach von Hannover 96.
... und auch als Trainer, hier in der Saison 2021/22 als Chefcoach von Hannover 96. Bild: Frank Kruczynski
FC Erzgebirge Aue
Dabrowski ist neuer Trainer des FC Erzgebirge Aue: „Es gibt nur einen Weg“
Von Paul Steinbach
Drei Tage nach der Entlassung von Cheftrainer Jens Härtel hat der Fußball-Drittligist einen Nachfolger präsentiert. Christoph Dabrowski soll den FC Erzgebirge vor dem Abstieg bewahren.

Drei Tage nach der Entlassung von Jens Härtel hat der FC Erzgebirge Aue seinen neuen Cheftrainer vorgestellt: Christoph Dabrowski übernimmt den akut abstiegsbedrohten Fußball-Drittligisten und soll den Traditionsverein wieder in sichere Gefilde führen. Ob der Ex-Hannover-96- und Ex-Rot-Weiß-Essen-Coach die Veilchen tatsächlich vor dem...
