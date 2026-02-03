Dabrowski ist neuer Trainer des FC Erzgebirge Aue: „Es gibt nur einen Weg“

Drei Tage nach der Entlassung von Cheftrainer Jens Härtel hat der Fußball-Drittligist einen Nachfolger präsentiert. Christoph Dabrowski soll den FC Erzgebirge vor dem Abstieg bewahren.

Drei Tage nach der Entlassung von Jens Härtel hat der FC Erzgebirge Aue seinen neuen Cheftrainer vorgestellt: Christoph Dabrowski übernimmt den akut abstiegsbedrohten Fußball-Drittligisten und soll den Traditionsverein wieder in sichere Gefilde führen. Ob der Ex-Hannover-96- und Ex-Rot-Weiß-Essen-Coach die Veilchen tatsächlich vor dem... Drei Tage nach der Entlassung von Jens Härtel hat der FC Erzgebirge Aue seinen neuen Cheftrainer vorgestellt: Christoph Dabrowski übernimmt den akut abstiegsbedrohten Fußball-Drittligisten und soll den Traditionsverein wieder in sichere Gefilde führen. Ob der Ex-Hannover-96- und Ex-Rot-Weiß-Essen-Coach die Veilchen tatsächlich vor dem...