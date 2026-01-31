MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach dem Fehlstart ins Jahr 2026 muss Jens Härtel gehen.
Nach dem Fehlstart ins Jahr 2026 muss Jens Härtel gehen. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Fans des FC Erzgebirge Aue auf der Westtribüne.
Fans des FC Erzgebirge Aue auf der Westtribüne. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Wer folgt als Cheftrainer auf Jens Härtel?
Wer folgt als Cheftrainer auf Jens Härtel? Bild: Katja Lippmann-Wagner
Nach dem Fehlstart ins Jahr 2026 muss Jens Härtel gehen.
Nach dem Fehlstart ins Jahr 2026 muss Jens Härtel gehen. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Fans des FC Erzgebirge Aue auf der Westtribüne.
Fans des FC Erzgebirge Aue auf der Westtribüne. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Wer folgt als Cheftrainer auf Jens Härtel?
Wer folgt als Cheftrainer auf Jens Härtel? Bild: Katja Lippmann-Wagner
FC Erzgebirge Aue
„Das waren lustlose Auftritte": Das sagen Fans zum Trainer-Rauswurf bei Erzgebirge Aue
Von Katja Lippmann-Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Krise des FC Erzgebirge Aue hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Nach der Niederlage im Kellerduell gegen Havelse muss Jens Härtel gehen. Trägt er an der Talfahrt eine Schuld? Eine Umfrage unter Fans der Veilchen.

Als die ganz treuen Auswärtsfahrer in Hannover im Eilenriedestadion noch mit FCE-Sportgeschäftsführer Michael Tarnat diskutierten, überschlugen sich in den sozialen Medien die Kommentare. Freundlich war da keiner mehr. Eher sprachen Resignation und Wut aus den eilig verfassten Zeilen. Die 1:3-Pleite des FC Erzgebirge Aue am Freitagabend im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Paul Steinbach
3 min.
31.01.2026
3 min.
Kommentar zur Trainerentlassung beim FC Erzgebirge Aue: Härtel ist die ärmste Sau
Meinung
Redakteur
Jens Härtel ist nicht mehr Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue. (Archiv)
Die Entscheidung, sich aufgrund der prekären Situation von Jens Härtel zu trennen, war unausweichlich und alternativlos. Doch wird es nun besser? Daran hat Sportredakteur Paul Steinbach seine Zweifel.
Paul Steinbach
17:10 Uhr
2 min.
Biathletin Passler vor Heim-Olympia mit positivem Dopingtest
Die italienische Biathletin Rebecca Passler auf der Strecke.
Vier Tage vor dem Start der Olympischen Winterspiele gibt es einen Dopingfall. Die betroffene Italienerin stammt aus Antholz, dem Austragungsort der Biathlonrennen.
17:11 Uhr
4 min.
Crimmitschau trauert und hofft auf ein Wunder für den Sportpark: „Wichtig ist, dass es hier weitergeht“
Tennis-Landestrainer Sascha Ruppert trainiert in Crimmitschau regelmäßig mit mehreren Jugendlichen. Er ist sehr daran interessiert, dass der Sportpark erhalten bleibt.
Nach dem plötzlichen Tod von Heiko Schütze steht sein Lebenswerk vor einer ungewissen Zukunft. Freunde, Mieter und Sportler hoffen, dass ein Investor übernimmt – und die Modernisierung vorantreibt.
Jochen Walther
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
31.01.2026
3 min.
Nach nächster Pleite: Erzgebirge Aue trennt sich von Cheftrainer Härtel
Jens Härtel ist nicht mehr Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue.
Der Traditionsclub aus dem Lößnitztal steckt tief im Abstiegskampf fest. Um den Absturz in die Regionalliga zu verhindern, hat sich der Fußball-Drittligist für einen Trainerwechsel entschieden.
Paul Steinbach
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
Mehr Artikel